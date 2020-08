Un baiser entre Emilio Osorio et Karol Sevilla pourrait confirmer leur romance | INSTAGRAM

Chœur d’amour, le nouveau clip de Emilio Osorio et Karol Séville, ravive les rumeurs d’un Romance.

Les chanteurs ont rassemblé leurs talents pour sortir la chanson « Chœur d’amour”Dont la vidéo a été récemment enregistrée dans la ville magique de Tepoztlán, Morelos.

Cela peut aussi vous intéresser: Juan Osorio est allé voir un spécialiste pour faire la confession d’Emilio Osorio: je suis gay

Les internautes recommencent, après la nouvelle du nouveau single et maintenant avec la sortie du clip officiel de leur chanson «Coro de amor», ce sont eux qui spéculent désormais sur une prétendue relation qui atteint un peu plus qu’une amitié.

D’après ce que l’on pourrait dire que « le chanteur a une nouvelle petite amie », Emilio Osorio, le fils interprète de Juan Osorio et Niurka, est actuellement impliqué dans des rumeurs, alors que ses milliers de followers spéculaient sur le début d’une relation sentimentale avec le jeune chanteur, Karol Sevilla.

Lire aussi: Vidéo Niurka Marcos reçoit une vengeance cruelle de son fils Emilio Osorio

Et c’est que depuis que la nouvelle a été donnée que les deux chanteurs allaient réunir leurs grands talents pour lancer la chanson « Coro de Amor », dont la vidéo a été enregistrée il y a quelques jours ayant comme emplacement la ville de Tepoztlán, Morelos, un très joli détail de leur En partie, les utilisateurs ont rapidement créé leurs théories et décerné une romance aux jeunes.

En raison de la rumeur, Emilio a été le premier à sortir pour faire des déclarations sur le sujet, et a clarifié des informations sur l’une des questions qui se sont le plus répétées, ses followers ont beaucoup insisté pour savoir si dans la vidéo de son nouveau succès musical il y aura un bisou avec son collègue Karol Sevilla, à l’époque l’interprète avait seulement assuré qu’il faudrait attendre son lancement pour le savoir.

Pendant ce temps, Karol Sevilla, sur son compte Instagram, a admis que travailler avec Emilio Osorio était « très bon » puisqu’il est « très professionnel », et comme une bonne nouvelle pour les fans et admirateurs des deux artistes, l’attente est terminée, la vidéo Il est déjà sur la plateforme de streaming: YouTube, et on peut enfin le découvrir.

La célèbre et tant attendue vidéo, dure 4 minutes et 33 secondes, commence par un appel vidéo entre les interprètes où Emilio montre à Karol une petite partie de sa chanson avec laquelle ils vont collaborer, ce à quoi la belle jeune femme admet qu’il aime beaucoup (la chanson) « super oui, vas-y, tire », finit-il par dire.

Ensuite, nous pouvons voir toute l’équipe de production se rendre à l’endroit où la chanson sera filmée, pendant que vous les interprétez et que certains extras qui apparaissent dans certaines parties du clip profitent du voyage dans une camionnette, et tout le monde s’amuse et danse.

Après cette scène, nous arrivons à la petite ville pittoresque de Tepoztlán, Morelos, et la chanson commence, avec un rythme agréable et très entraînant, les célèbres chanteurs sont montrés en arrivant sur ce qui semble être la place principale, où beaucoup de gens les attendaient avec beaucoup de joie, de louanges.

«Une chanson de plus en plus pour tomber amoureux à la fin, un refrain d’amour, d’amour, d’amour, pour nous terminer tous les deux», dit le refrain de la chanson, tandis que les interprètes et leurs danseurs font de leurs meilleurs pas.

C’est toute la vidéo, jusqu’à ce que nous arrivions à la partie que tout le monde attendait, juste à la minute 4:05 de la chanson alors que les deux sont debout devant la cathédrale de la ville, ils se regardent et finissent par s’embrasser! et là, la chanson se termine et les campagnes résonnent au loin.

De toute évidence, aucun d’eux n’est sorti pour nier la relation, cependant, nous devons garder à l’esprit qu’ils sont tous les deux des acteurs et que ces détails font partie de leur travail.

Cependant, l’énorme chimie qui existe entre eux est très perceptible, car ils nous laissent voir dans les scènes de leur nouvelle chanson et on peut vraiment remarquer parfaitement qu’au moins ils se sentent attirés l’un pour l’autre.