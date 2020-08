Après presque un an sur le marché, le domaine historique Van Griffith de Los Feliz a trouvé un nouveau propriétaire. L’héritière de logiciels devenue cinéaste et productrice Megan Ellison, fondatrice d’Annapurna Pictures, a officiellement remis les clés de la diffusion généalogique au capital-risqueur Blake Bartlett.

Le charmant complexe – qu’Ellison n’a jamais utilisé comme sa propre résidence privée, préférant rester dans son complexe isolé de Beverly Hills – a fini par obtenir le prix légèrement réduit de 8,3 millions de dollars, toujours un bénéfice net compte tenu du fait que le producteur d’American Hustle a acheté la colline immobilier en juin 2018 pour 7,75 millions de dollars (en espèces) d’un couple non-célèbre qui avait acquis la propriété en 2014 pour exactement 6 millions de dollars de Michael «Flea» Balzary des Red Hot Chili Peppers.

Le nouveau propriétaire de la propriété, Bartlett, est un partenaire jeune, mais évidemment très prospère, de la société de capital-risque OpenView Venture Partners. Pendant son séjour dans l’entreprise, il a dirigé des investissements dans Expensify et Logikcull, entre autres startups notables. Maintenant, il est une figure de proue qui préside une propriété particulièrement désirable dans l’enclave favorisée par les célébrités de Los Feliz.

Le domaine Van Griffith contient une grande partie de l’histoire de Tinseltown dans son terrain de trois quarts d’acre. Cachée derrière un épais mur de séquoias, de pins et d’oliviers, la maison principale est invisible de la route derrière une imposante porte d’entrée qui s’ouvre sur une longue allée sinueuse. Construite en 1925, la maison a été construite à l’origine pour le fils de Griffith J. Griffith, le magnat des mines qui a fondé Griffith Park à Los Angeles.

Griffith avait initialement acheté la grande parcelle de terrain de ce qui allait devenir le parc avec l’intention de le diviser et de vendre les parcelles à des acheteurs de maisons haut de gamme. Cependant, le magnat des affaires a eu du mal à vendre des lots, car les habitants pensaient que la terre avait été maudite par une héritière mexicaine mécontente qui avait l’impression d’avoir été escroquée du vaste rancho au début des années 1860. Griffith finit par céder la plupart des terres à la ville.

Composé de deux structures en stuc blanc séparées, le domaine dispose d’une résidence principale de deux étages ainsi que d’une maison d’hôtes au bord de la piscine. Il y a six chambres et quatre salles de bain complètes et trois demi-salles de bain entre les deux résidences autonomes. Bien qu’entièrement mis à jour avec des salles de bains modernes et une cuisine de chef, la maison principale conserve certains détails d’origine, notamment des plafonds voûtés et des fenêtres à battants surdimensionnées à plusieurs volets qui laissent entrer beaucoup de lumière naturelle. Un salon spacieux et une salle à manger formelle sont complétés par une cuisine avec coin repas et une terrasse sur le toit qui offre une vue imprenable sur le centre-ville de LA, Griffith Park et son observatoire emblématique. La maison a même un speakeasy clandestin et privé – un vestige de l’ère de la prohibition et de tous les brouhaha arrosés des années folles. À l’extérieur, une élégante loggia ombrage une cheminée extérieure et un coin repas parfait pour se divertir en plein air.

Un sentier sinueux en pierre mène les clients vers la piscine d’eau salée digne d’un complexe et une maison d’hôtes de deux chambres de style Montecito. Des plafonds avec poutres apparentes et de nombreuses portes françaises rehaussent le confortable refuge au bord de la piscine qui offre un coin salon avec cheminée, une petite cuisine avec des appareils haut de gamme et une bibliothèque / bureau au toit de lucarne. Et, si l’on devait accueillir des invités pendant une période prolongée, la maison d’hôtes dispose également de sa propre allée.

