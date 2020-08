Le prochain projet de Guillermo del Toro, et le plus grand de sa carrière selon lui, serait Pinocchio, une production Netflix réalisée en stop motion et que finalement a révélé tout son casting, plein de grandes stars et de surprises pour un casting que seul un projet de cette taille pourrait accueillir.

Tous les noms qui feront partie de la distribution vocale de ce film sont des visages familiers de l’industrie. et que, bien sûr, ils n’ont pas refusé de travailler pour Guillermo del Toro, l’un des réalisateurs les plus importants du monde du cinéma contemporain.

Ce seront EWan McGregor comme Jiminy Cricket, Tilda Swinton comme la fée aux cheveux turquoise, Ron Pearlman comme Mangiafuoco et David Bradley comme Geppeto. Les autres acteurs confirmés au sein du casting n’ont pas encore officiellement marqué leur rôle, mais on sait qu’ils sont là.

Le casting est complété par Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Tim Blake Nelson et Burn Gorman, pour le moment. Tous donneront vie aux autres personnages dans cette adaptation de Pinocchio que Guillermo del Toro tente de faire depuis des décennies et pourra enfin le faire avec Netflix.

Le synopsis officiel de Pinocchio explique ce qui suit:

« Situé pendant la montée du fascisme dans l’Italie de Mussolini, Pinocchio, une comédie musicale dirigée par Guillermo del Toro et Mark Gustafson avec une musique d’Alexandre Desplat, est une histoire d’amour et de désobéissance alors que Pinocchio lutte pour être à la hauteur des attentes de son père«

La production de ce film sera également en charge de Mark Gustafson qui a également de l’expérience avec ce format de film et, en outre, il a déjà été confirmé que Alexandre Desplat, en charge de la musique de The Shape Of Water, sera le compositeur de la bande originale.

Il reste à confirmer la date de sortie du film, qui bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie précise, Nous savons que ce sera en 2021.