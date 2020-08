La conductrice Sugey Ábrego subit un accident de la route en raison d’un manque de freins | Instagram

Sugey Ábrego a eu un accident de véhicule hier en traversant le sud de la CDMX, et sa voiture a enregistré une faute dans le freins, le faisant heurter par une autre voiture.

Merci mon Dieu parce qu’aujourd’hui tu m’as fait penser que j’avais beaucoup à faire. J’allais soutenir la thérapie, les freins m’ont manqué chez les insurgés et ça pourrait être pire. Je suis vivant », a écrit Ábrego.

Avec le message, le actrice Il a publié sur ses réseaux sociaux la photo de comment son voiture, dans l’une des rues d’Insurgentes Sur.

Début juin, il a signalé le vol du ordinateur du véhicule, d’une valeur de 100 mille pesos, alors qu’elle l’avait laissé garé dans le quartier Condesa et qu’elle faisait des dons dans le Hôpital Xoco.

Actrice et animatrice Sugey Ábrego pendant quelques instants, il vit sa vie en danger, cependant, il put sortir de cette mésaventure et remercia infiniment Dieu pour cette nouvelle opportunité.

Qui est Sugey Ábrego?

Sugey Elle est l’une des diplômées du Center for Art Education et a suivi des cours de danse classique au National Center for the Arts.

Il a commencé sa carrière en 2003 où elle a commencé à participer à la série Woman, real life cases, ainsi qu’aux feuilletons Piel de Autumn et Clase 406. Cette même année, elle a également fait son premier travail d’animatrice dans l’émission « Recorrido en Pareja ».

Dans 2004 a commencé à participer à la réalisation de télégames dans divers canaux de télévision ouverte et a également participé au programme « En cartelera ». Cette même année, il reçoit sa première opportunité de théâtre avec la comédie musicale « Love without barrières », avec Bibi Gaytán et Eduardo Capetillo.

Un an plus tard, elle a participé aux feuilletons Barrera de amor et Sueños y caramelos, ainsi qu’à l’émission « Guía para Padres ».

Il a également participé à la Savons TV Rebelle, Duel des passions, La rose de Guadalupe et Distiller l’amour.

J’apprécie l’effort des entreprises @canalestrellas qui investissent dans des tests aux acteurs pour éviter les épidémies entre nous, la désinfection des forums, les heures décalées pour manger, la prise de température constante, la sanadistancia et la désinfection de l’ensemble, des accessoires, ils fournissent des protège-dents, des masques etc. Même ainsi en 5,4,3,2 … il y a cet espace entre nous, le doute, le nerf et il n’y a rien d’autre sur quoi travailler. Dans cette industrie nous sommes tellement nombreux de l’opérateur des camions, des maquilleurs, des stylistes, du personnel, des chefs de distribution, du sol, des ambulanciers, bref, nous voulons aussi rester à la maison mais les services n’attendent pas d’électricité, de gaz, de nourriture sur la table. Merci d’apprécier ce que nous faisons à la télévision car cela nous permet de faire quarante est juste un peu plus tolérable, mais tout comme vous, nous avons de la famille, et si la peur que nous devons surmonter et nous adapter. Tout n’est pas de sortir et de nous voir à la télévision, nous voulons aussi vivre. Merci @emmanuelduprez @genomartinez @ el_dicho2020 le premier à entrer pour se battre pour le divertissement et oui supporte nos inquiétudes. Une publication partagée par SUGEY ABREGO (@sugeyabregotv) le 4 juin 2020 à 4h05 PDT

Elle a été actrice et animatrice

Sa carrière de pilote n’a pas été mise de côté, car elle a continué sur des émissions telles que « Get Moving » et « It’s Worth » et est devenue célèbre en dirigeant la section météo de Matin express dirigé par Esteban Arce et plus tard dans le programme « De poco », produit par Martha Zabaleta.

Entre 2013 et 2017 participé aux dernières productions de Lucero Suárez; Que je t’aime, je t’aime, Tomber amoureux de Ramón et La vecina.