Ellen DeGeneres et son émission-débat de jour sont des sujets d’actualité ces jours-ci au milieu des plaintes croissantes concernant un «environnement de travail toxique». Les accusations sont allées de mal en pis avec des célébrités ajoutant leurs deux cents et des fans prenant parti. Un ancien dirigeant de la télévision a révélé son expérience alors que les rumeurs d’un remplaçant d’Ellen Show couraient. Voici ce que nous savons.

Ellen DeGeneres a répondu aux allégations

Ellen DeGeneres

Après des mois de plaintes contre les conditions de travail du Ellen DeGeneres Show, l’animateur de l’émission de jour a publié une déclaration. Selon The Hollywood Reporter, DeGeneres a envoyé une lettre à son personnel, traitant des allégations d’inconduite sur le plateau.

La lettre déclarait que DeGeneres voulait que l’émission soit «un lieu de bonheur» et «je suis déçu d’apprendre que cela n’a pas été le cas. Et pour cela, je suis désolé.

Outre l’enquête menée par WarnerMedia, DeGeneres a déclaré après avoir pris connaissance des plaintes: «nous avons immédiatement ouvert une enquête interne et nous prenons des mesures, ensemble, pour corriger les problèmes.»

Bien que DeGeneres ait en partie assumé la responsabilité, une grande partie des excuses portaient sur le personnel environnant, comme les cadres responsables des opérations quotidiennes qui, selon elle, ne respectaient pas sa «norme de conduite».

Cela vient à la lumière d’informations supplémentaires sur les plaintes d’inconduite sexuelle concernant le producteur exécutif, Ed Glavin. THR a signalé qu’il serait relâché.

« Une fois qu’il sera parti, ce sera comme un nouveau jour », a déclaré une source au média, ajoutant que d’autres pourraient également perdre leur emploi.

«Cela va maintenant changer, et je m’engage à faire en sorte que cela ne se reproduise plus», a-t-elle ajouté dans sa note. Elle «apprend aussi que les gens qui travaillent avec moi et pour moi parlent en mon nom et dénaturent qui je suis, et cela doit cesser.»

De plus, elle travaillera à «faire ma part en continuant à me pousser et à pousser tout le monde autour de moi à apprendre et à grandir. Elle a conclu en disant: «Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui n’ont pas eu cette expérience.»

Il convient de noter que les commentaires sur les publications Instagram de The Ellen Show ont été désactivés.

Un dirigeant de la télévision décrit sa rencontre «bizarre» avec DeGeneres et le personnel

Outre les nombreuses plaintes des employés contre DeGeneres, l’animateur de l’émission de radio australienne (et ancien coanimateur de Australian Today Show), Neil Breen, affirme qu’il n’a pas été autorisé à interagir avec elle lorsqu’elle est apparue dans son émission en 2013.

Selon une interview pour 4BC (via Daily Mail), les instructions de Breen du personnel de DeGeneres étaient extrêmes, disant que «les gens de DeGeneres dictaient tout – des sièges à l’éclairage, en passant par le fonctionnement de l’interview.

«Le producteur nous a appelés à part et a dit:« Maintenant, Neil, personne ne doit parler à Ellen. Vous ne lui parlez pas, vous ne l’approchez pas, vous ne la regardez pas », dit-il.

«Elle entrera, elle s’assiéra, elle parlera à Richard et puis Ellen partira». Et j’ai en quelque sorte dit: «Êtes-vous juste dinkum? Je ne peux pas la regarder? « J’ai trouvé tout ça bizarre », a-t-il ajouté.

Breen a également affirmé que le personnel de DeGeneres avait ri si fort à ses blagues qu’il a dû leur demander de se calmer pour l’enregistrement.

«Je ne sais pas si elle est une personne gentille ou non, je n’aurais aucune idée», dit-il. «Mais je peux vous dire que les gens qui travaillent avec elle ont marché tout le temps sur des œufs. Nous sommes là pour faire une interview pour promouvoir ce qu’elle fait, mais vous ne pouvez pas la regarder? Quelqu’un devient réel.

Brad Garett, Lea Thompson et d’autres célébrités soutiennent les affirmations, les fans ont des réactions mitigées

Désolé mais ça vient du haut @TheEllenShow Sachez plus d’une qui a été horriblement traitée par elle. DeGeneres envoie des excuses émotionnelles au personnel – Variété https://t.co/D0uxOgyyre – Brad Garrett (@RealBradGarrett) 31 juillet 2020

Le 31 juillet, Brad Garrett, star de Everybody Loves Raymond, a tweeté que les mauvais traitements infligés par The Ellen Show à son personnel et à ses invités sont «de notoriété publique».

« Désolé mais ça vient du haut @TheEllenShow Sachez plus d’un qui a été traité horriblement par elle. Connaissance commune », a-t-il tweeté.

Garrett, qui a été l’invité de l’émission à plusieurs reprises, a été soutenu par l’actrice, Lea Thompson, qui a tweeté: «Une histoire vraie. C’est. »

Les fans ont des réactions mitigées à l’ensemble de la situation, certains se rangeant du côté de DeGeneres et d’autres la condamnant. Cependant, beaucoup de fans d’Ellen Show trouvent l’ironie dans les célébrités tweetant contre DeGeneres.

«La gentillesse vous laissait dans l’émission pour promouvoir des trucs par amitié, ce n’est pas comme si elle avait besoin de vous les 6 fois où vous êtes apparu. Ne vous contentez pas d’aimer les gens qui donnent des coups de pied aux autres quand ils sont abattus. Si vous n’êtes pas mal traité, arrêtez d’ajouter au drame », a commenté un fan.

« C’est riche venant de vous … quand j’ai travaillé à Disneyland en 2007 vous êtes venu à mon tour (Indiana Jones Adventure) et avez dit » laissez-moi bien (la sortie), je suis une célébrité. » Sur le ton le plus snob que j’aie jamais entendu parler », a déclaré un autre.

«Je suis peut-être une minorité dans cette réflexion, mais je ne pense pas qu’elle traite ses invités à l’antenne sous un bon jour non plus. La façon dont elle prend des coups et des coups pour le soulagement de la bande dessinée me pose un peu de mal », a déclaré un autre.

«@RealBradGarrett les articles ont mentionné que vous étiez invitée à son émission 6 fois. Je suis juste curieux de savoir pourquoi vous continueriez à être un invité de l’émission autant de fois si toutes les informations toxiques étaient de notoriété publique », a ajouté ce fan.

James Corden choisi pour remplacer DeGeneres

Avec toutes les nouvelles de The Ellen Show devenant incontrôlables, des rumeurs sur la sortie de DeGeneres ont fait surface avec un nom tapé pour être son remplaçant: l’animateur de Late Late Show, James Corden.

Jusqu’à présent, ni Corden ni DeGeneres n’ont répondu aux rumeurs. Cependant, une AMA Reddit hébergée par Corden et les producteurs montre qu’il peut également y avoir un autre aspect de sa personnalité à l’antenne. Les questions pour Corden sont brutales. Mais encore une fois, rien n’a été confirmé au nom de Corden.

Les nouvelles concernant DeGeneres, Corden et l’avenir de The Ellen Show se développent toujours. Seul le temps nous dira comment tout se passe.