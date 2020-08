Edward Enninful, le premier rédacteur en chef noir de l’édition britannique du magazine de mode Vogue, a déclaré avoir été victime de profilage racial plus d’une fois. Le cas le plus récent s’est produit en juillet dans les bureaux londoniens du propriétaire de Vogue, Conde Nast, lorsqu’un agent de sécurité lui a dit qu’il devait utiliser le quai de chargement pour entrer dans le bâtiment.

«En tant qu’homme noir, ce n’est pas la première fois que je suis profilé, et ce ne sera certainement pas la dernière», a déclaré Enninful à Christiane Amanpour de CNN. «Ce n’était pas un incident isolé.»

«Si j’avais été plus jeune, j’aurais été si bouleversé», a ajouté Enninful. «Je ne pourrais rien dire, mais maintenant je peux en parler. J’ai la plate-forme pour en parler et je ne veux pas que cela arrive à la prochaine génération.

Enninful parlait avant le lancement de l’édition de septembre de British Vogue, prévue le 7 août, qui présente en couverture des icônes noires, le joueur de football et activiste Marcus Rashford et le fondateur du forum de soutien et modèle Gurls Talk, Adwoah Aboah. Le numéro met en vedette 40 activistes sociaux supplémentaires, et la couverture a été prise par Misan Harriman, le premier photographe noir à tourner une couverture britannique de Vogue.

« Je pense que ce qui se passe maintenant dans le monde est une bonne chose parce que les gens parlent de sujets qu’ils n’avaient jamais fait auparavant », a déclaré Enninful à Amanpour dans l’interview, qui sera diffusée sur CNN. Faisant référence à la direction que prend le Vogue britannique, il a déclaré: «Chaque mois, nous essayons de refléter ce que nous voyons dans le monde.»

Enninful n’a pas exclu la possibilité de succéder à Anna Wintour en tant que rédactrice en chef de American Vogue, en cas de démission.