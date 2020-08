Le travailleur craignait d’attraper le coronavirus, mais était déterminé à sauver l’homme

Un employé de Taco Bell dans le Tennessee a sauvé la vie d’un homme cette semaine après s’être évanoui alors qu’il faisait la queue dans sa voiture au service au volant du restaurant, selon Fox News.

Les employés du restaurant, dans la ville de Clarksville, ont remarqué que la file de voitures ne bougeait pas, selon Sonja Nixon Frazier, l’une des gérantes.

«Une voiture était garée dans la mauvaise direction. On aurait dit qu’il était entré dans la ligne de service au volant et le bloquait », a déclaré Frazier.

Frazier et un collègue nommé Jonathan sont allés enquêter et ils ont vu que le conducteur du véhicule s’était évanoui dans son siège.

Frazier a dit à un autre travailleur d’appeler une ambulance, pendant qu’elle et Jonathan aidaient la personne.

«Nous avons ouvert la porte et c’était bleu. J’ai dit à Jonathan de garer la voiture, et nous l’avons tous les deux sorti et posé par terre. J’ai dit de le mettre sur son côté gauche. Ses mains et ses doigts étaient bleus. J’ai trouvé un pouls, mais c’était très vague », a déclaré Frazier.

Heureusement, Frazier avait travaillé comme agent de santé à domicile pendant six ans avant de commencer à travailler chez Taco Bell. Et pendant tout ce temps, il a suivi divers cours de secourisme.

«J’ai commencé à faire de la RCR sur lui jusqu’à l’arrivée du camion de pompiers», a déclaré le travailleur de 37 ans.

Frazier a même administré une réanimation bouche-à-bouche même s’il craignait d’être infecté par le coronavirus.

Une fois que les premiers intervenants, les pompiers, ont repris le patient, l’homme semblait aller mieux.

Finalement, l’homme a réussi à récupérer et a remercié Frazier, tout en lui disant qu’il voulait la récompenser. Mais la travailleuse a dit qu’il suffisait de savoir qu’elle allait bien.

