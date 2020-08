Photo de George Wood / .

Tony Cascarino a exhorté Marcelo Bielsa à quitter Leeds et à prendre le poste à Barcelone, comme il l’a déclaré à TalkSport (15/08/20 à 7h40).

L’ancien attaquant de la République d’Irlande pense que les fans de Leeds seront « contrariés » à cause de ses commentaires, car il a clairement indiqué que Bielsa serait son choix « évident » pour devenir le prochain entraîneur du camp de Nou.

Les géants de la Liga ont subi la pire nuit de leur histoire lorsqu’ils ont été battus 8-2 par le Bayern Munich en Ligue des champions vendredi.

Il est évidemment clair qu’il y aura un dégagement de masse au club après cette humiliation et Cascarino pense que Bielsa devrait être celui qui prend les commandes.

«Si vous me disiez demain ‘qui voudrais-je emmener?’ [for the Barcelona job], Je dirais « désolé les fans de Leeds » mais je serais après Bielsa tous les jours de la semaine parce qu’il est du type de football de Barcelone et de Barcelone « , a déclaré Cascarino.

«La façon dont ils jouent, la faim et l’accent mis sur les jeunes joueurs. Le Barça peut attirer les meilleurs joueurs du monde, et s’ils peuvent le faire, je voudrais un manager de son acabit.

«J’ai vu ce qu’il a fait à Marseille. J’ai vu ce qu’il a fait à Leeds. Je vois sa façon de jouer au football. Les fans adoreront Bielsa comme le font les fans de Leeds.

«Pour moi, il serait le candidat exceptionnel en ce moment – c’est une évidence [shout]. Si je faisais partie d’un panel, j’irais le chercher. Nous avons besoin d’une nouvelle dimension avec la jeunesse et il persuaderait Lionel Messi de rester – les fans de Leeds seront contrariés car ils pourraient penser qu’ils pourraient le perdre. Mais il serait mon choix évident.

Photo par Alex Dodd – CameraSport / .

Bielsa a fait des merveilles à Elland Road et est désormais une figure légendaire du Yorkshire, qu’il quitte le club demain ou dans cinq ans.

Mais compte tenu de ce qu’il a construit au club au cours de ces dernières saisons, ce serait une honte, du point de vue des fans de Leeds, que leur nouveau héros parte maintenant.

Tout d’abord, le Barça doit venir frapper pour sa signature et étant donné que les légendes du club sont maintenant choisies pour assumer des rôles de direction, ce ne serait pas une surprise si Xavi est le gars qui ramènera le club catalan au sommet lors de ces prochaines. années.

Dans d’autres nouvelles, Report: Leeds se retire de l’accord pour signer Matty Longstaff, Sheffield United veut