Dwayne Johnson n’est pas devenue la star de cinéma la plus grande, la plus populaire et la mieux payée du monde en prenant des risques, et le joueur de 48 ans a bâti sa marque sur le fait de ne pas avoir à s’écarter trop de sa personnalité établie à l’écran, même si parfois vous souhaitez qu’il Je me diversifierais un peu pour explorer un nouveau territoire.

Si vous avez vu un film de Dwayne Johnson, il y a de fortes chances que vous les ayez tous. On le trouve généralement vêtu de kaki et jouant soit un agent charismatique des forces de l’ordre, un vétéran militaire, un père de famille ou un gentil géant avec un cœur bienveillant qui trahit sa silhouette colossale dans des superproductions estivales pleines d’action conçues pour maximiser son attrait mondial. .

L’une des entrées les plus oubliées de sa récente filmographie est Skyscraper de 2018, qui semble ridicule car le pitch de «Dwayne Johnson fait mourir dur» est sûrement une garantie de succès. Cependant, bien qu’il ait rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde, le film a été une énorme déception au box-office national où il n’a rapporté que 68 millions de dollars.

Cela n’aide pas que Skyscraper soit loin d’être l’un des meilleurs efforts de l’acteur, et a évidemment été créé spécifiquement pour répondre aux besoins du public chinois au détriment même d’essayer de faire quelque chose de différent avec un concept que nous avons vu mille fois auparavant. Johnson joue un «expert en sécurité qui doit s’infiltrer dans un gratte-ciel en feu, à 225 étages au-dessus du sol, lorsque sa famille est piégée à l’intérieur par des criminels», et l’intrigue se déroule exactement comme vous vous en doutez.

Ce qui avait le potentiel d’être son rôle d’action définissant sa carrière s’est plutôt perdu dans une mer de CGI peu convaincants et de dialogues terribles, mais Skyscraper semble connaître une résurgence maintenant après avoir atteint la huitième position sur la liste de Netflix du Top 10 les films les plus regardés dans le monde cette semaine. Ce n’est certainement pas Dwayne JohnsonLe plus grand travail de, mais les personnes à la recherche de divertissements jetables pendant le week-end peuvent certainement faire bien pire, ce qui explique sans doute pourquoi le joueur de 125 millions de dollars a percé le Top 10 mondial.

