Qui veut regarder un film de Noël en août? Apparemment, beaucoup d’abonnés à Netflix le font, car le film d’animation 2018 Le Grinch occupe actuellement une place dans le top 10 des films les plus regardés, s’accrochant à ce rebord enneigé au numéro 10 après avoir flotté dans et hors de la liste pour le ces dernières semaines.

Benedict Cumberbatch prête sa voix au type vert notoirement grincheux qui déteste Noël. Alors, quand les vacances arrivent, il entend faire partager son amertume aux habitants de Whoville en volant tous leurs cadeaux.

La célèbre histoire du Dr Seuss a bien sûr été racontée à plusieurs reprises. Les incarnations les plus notables incluent le court métrage d’animation original de 1966 réalisé par Chuck Jones et le remake de 2000 live-action avec Jim Carrey avec Ron Howard derrière la caméra.

Il y a eu toute une génération d’enfants qui ont grandi sur la version Carrey et maintenant nous voyons la prochaine vague embrasser le film de 2018. Ce qui explique probablement pourquoi il se porte toujours aussi bien, même en plein été. Les enfants sont plus que jamais à la maison en raison de la pandémie, après tout, alors maman et papa essaient de les garder occupés en mettant The Grinch pour la septième fois.

Là encore, en ce qui concerne les listes du Top 10 de Netflix et les titres qui y figurent parfois, il n’y a souvent aucune rime ni raison derrière cela. Sinon, pourquoi une comédie oubliée de Martin Lawrence, National Security, ferait-elle partie de la liste des films les plus regardés cette semaine? En fait, la seule tendance que j’ai pu constater est que les gens aiment vraiment les films médiocres de Gerard Butler. C’est peut-être pour cela qu’il continue de les fabriquer, car ils gagnent juste assez pour en justifier davantage. Apportez le quatrième Déchu, dis-je.

Et apporter plus de Benedict Cumberbatchaussi, s’il vous plaît. Il est formidable dans tout ce qu’il fait et même si The Grinch fait manifestement appel à un groupe démographique différent de celui de Sherlock ou de son travail sur MCU, cela vaut toujours le coup d’œil.