Le footballeur anglais Harry Maguire est un sujet de conversation brûlant après son arrestation alors qu’il était en vacances à Mykonos – et Internet a répondu avec des mèmes!

Dès que des nouvelles intéressantes arrivent, les internautes savent instantanément quoi faire – créez des mèmes! Les mèmes sont un super petit morceau de comédie qui peut représenter n’importe quel sujet que vous voulez vraiment. Dans ce cas, nous parlons de mèmes de football et d’un certain footballeur Harry Maguire.

Maguire a été arrêté alors qu’il était en vacances en Grèce plus tôt cette semaine, et les mèmes n’ont pas de prix – voici quelques-uns des meilleurs.

Harry Maguire a été arrêté à Mykonos

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a été arrêté sur l’île grecque de Mykonos à la suite d’un prétendu combat qu’il aurait eu avec deux autres Britanniques jeudi 20 août.

Il a également été accusé de voies de fait graves après avoir prétendument attaqué un policier grec.

Sky News rapporte que: «Le joueur de football a été verbalement injurieux envers un officier et l’a ensuite frappé», a déclaré un responsable de la police.

Les trois hommes comparaissent aujourd’hui devant le tribunal de l’île voisine de Syrus (samedi 22 août).

15 meilleurs mèmes Harry Maguire

Après l’arrestation du footballeur, Internet a immédiatement commencé à créer toute une série de mèmes hilarants liés à l’incident de Mykonos – voici quelques-uns des meilleurs.

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban? Non, Harry Maguire et les prisonniers de Mykonos.

Images de l’incident de Harry Maguire. Vous ne pouvez pas battre un mème Inbetweeners!

Graham Souness veut savoir où était Paul Pogba, évidemment.

« Vous voyez Harry Maguire se faire arrêter à Mykonos pour un combat, mais vous devez demander où est Paul Pogba dans tout cela, pourquoi n’a-t-il pas rompu le combat? » pic.twitter.com/8Q9Gvi7Mdm – ODDSbible (@ODDSbible) 21 août 2020

Harry Maguire ressemble à un frigo, les mèmes sont de retour et meilleurs que jamais.

Un autre mème d’Inbetweeners, l’or de la comédie.

Vous vous souvenez de cette photo de Maguire parlant à sa femme? Il a été photoshoppé. Brillant!

Harry Maguire tente, et échoue, de résister à son arrestation.

Fuite d’images de Harry Maguire combattant la police.

Plus de mèmes de réfrigérateur Maguire, je vous ai dit qu’ils étaient bons.

Plus d’images en direct de Grèce, Harry se met en colère.

Maguire profite d’un entraînement pré-saison… en prison.

Ce meme refait surface à chaque occasion possible. Merci pour cela, j’ai gâché mes vacances.

Harry Maguire refuse de répondre aux questions.

Pénalité pour Man Utd!

