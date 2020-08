La saga « Florida Man » frappe à nouveau, cette fois avec un gars qui a volé 13 billets à gratter puis s’est fait arrêter après avoir tenté de retirer ses gains.

Les chroniques de « Florida Man » semblent presque sans fin à ce stade. Le dernier ajout à ce club exclusif concerne un homme arrêté pour avoir volé 13 billets à gratter, qui ne s’est fait prendre que parce qu’il est retourné dans le même dépanneur qu’il venait de voler pour encaisser ses gains de 30 $ nouvellement obtenus.

Image: Scott Olson / .

Le département de police de Clearwater a rendu compte de l’arrestation de l’homme via Twitter (voir ci-dessous), écrivant: «Voilà pour avoir eu de la chance à la loterie. Herbert McClellan a volé 13 billets à gratter dans un dépanneur et a immédiatement essayé de voir si l’un d’entre eux était gagnant. Quand l’un d’eux gagnait 30 $, il retournait dans le même magasin pour l’encaisser. Des agents ont été appelés, et il est maintenant en prison. » L’homme de 27 ans a fini par être inculpé de petit vol et de vente de biens volés, comme le rapporte Newsweek, et il semble que McClellan serait détenu sous caution de 12000 $ en attendant son procès. On ne sait pas à quoi auraient servi les 30 $, mais à en juger par l’apparence de cette photo, nous garderons l’espoir qu’il l’utilisait pour se faire couper les cheveux.

Jetez un œil à sa photo ci-dessous pour voir pourquoi la petite criminalité ne paie jamais à long terme: