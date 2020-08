Le restaurant Diverxo à Madrid, propriété du chef Dabiz Muñoz et de sa compagne Cristina Pedroche, a subi ce samedi un incendie spectaculaire qui a détruit une partie des cuisines locales, obligeant les clients et le personnel à évacuer.

Comme on peut le voir sur les images, l’incendie a provoqué un épaisse colonne de fumée brune visible dans le quartier madrilène de Cuzco, où se trouve le restaurant. L’événement s’est produit juste avant 15 heures, au milieu du quart de repas.

La colonne de fumée dans l’incendie de Diverxo

L’incendie s’est produit dans les cuisines des restaurants à cause d’un court-circuit. Selon Emergencias Madrid, trois équipes de pompiers du conseil municipal se sont approchées des lieux pour éteindre l’incendie. Il n’y a eu aucun blessé.

Cristina Pedroche et Dabiz Muñoz sont reconnaissantes pour leur soutien

Cristina Pedroche et Dabiz Muñoz ont utilisé leurs réseaux sociaux pour expliquer l’événement de samedi après-midi et remercier le soutien reçu. Le couple assure que « tout va bien » et est reconnaissant « pour tous les messages de soutien et pour avoir montré tant d’amour et d’inquiétude ».

Pedroche explique que « à cause d’un court-circuit électrique, une partie de la cuisine du Diverxo a brûlé et nous avons dû quitter le restaurant. Tous les convives et les employés vont bien. »

Le collaborateur de ‘Zapeando’ a tenu à « remercier l’équipe Diverxo en particulier pour son professionnalisme, sa loyauté et soyez de tels guerriers et montrez-nous toujours autant d’amour« .