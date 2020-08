Photo de Leopoldo Smith / .

Un défenseur auquel les Wolverhampton Wanderers seraient intéressés (Marca) a refusé de cacher son désir de jouer un jour en Premier League et a admis que les Wolves sont un grand club.

Les loups ne sont que l’un des clubs liés à César Montes, le défenseur central de Monterrey, aux côtés de Séville et de Valence.

Et on prétend qu’il pourrait être disponible à partir d’environ 8 millions d’euros (7,2 millions de livres sterling) cet été.

Mais alors que Montes a insisté sur le fait qu’il ne recherchait pas activement un transfert, il est convaincu qu’il est prêt à concourir pour un club comme les Wolves.

« La vérité est que (Wolves) est un grand club », a déclaré Montes TUDN. «Il fait très bien les choses, il a un super entraîneur (Nuno Espirito Santo), il est monté en (première division), il les a fait combattre en Europe.

«Raúl (Jiménez, un coéquipier mexicain de Montes) a beaucoup grandi sous les ordres de Nuno et maintenant il est un joueur important pour la Premier (Ligue) et pour l’équipe nationale.

«C’est une ligue de premier plan, elle rivalise avec les meilleurs, je ne cache pas l’illusion. Cela ne dépend pas de moi, cela dépend d’autres facteurs. Ce qui dépend de moi, c’est de me donner sur le terrain, de tout donner pour (Monterrey) et, si une équipe parie sur moi, puisse-je avoir cette tranquillité d’esprit que je donnerai le meilleur de moi-même pour défendre ce maillot.

«Si cela arrive, je partirai tranquillement car j’ai toujours fait de mon mieux pour ce maillot (Monterrey). Comment puis-je être déçu si je n’y vais pas? Au contraire, je suis dans un club phénoménal, extraordinaire qui m’a tout donné; c’est le champion actuel. Monterrey représente ma maison.

«Je suis prêt à jouer (dans un championnat majeur), à manifester, donc je ne cache pas mon illusion. Il y a aussi beaucoup de rumeurs, ça ne dépend pas de moi, ça ne me fait pas oublier le focus que j’ai ici à Monterrey.

«J’aime toujours concourir au maximum, me donner au maximum et la Premier League est la meilleure ligue donc, bien sûr, j’adorerais. L’équipe qui parie sur moi pour rester calme que je donnerai le maximum. Ce sont les meilleures ligues (où les meilleurs s’affrontent), là ce sont les meilleurs joueurs et cela fait grandir. Mon objectif est clair et je travaille pour cela jour après jour. »

Bien que rien n’indique encore qu’une approche ait été ou sera faite par les loups, la signature de Montes renforcerait un domaine dans lequel l’équipe de Nuno est sans doute courte, avec Willy Boly, Conor Coady et Max Kilman les seuls défenseurs centraux spécialisés à y figurer en dernier. saison.

Roman Saiss et Leander Dendoncker peuvent également fournir une couverture, mais ni Ryan Bennett ni Roderick Miranda ne devraient rester à Molineux après leurs récents prêts.

Montes, 23 ans, mesure environ six pieds cinq pouces et est agressif dans son approche défensive.

