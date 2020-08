À ce stade, ce n’est un secret pour personne que le Netflix Les graphiques offrent souvent des informations intéressantes sur les réponses des abonnés. Qu’il s’agisse du Top 10 des films les plus regardés, du Top 10 des émissions de télévision les plus regardées ou du Top 10 des listes globales les plus regardées, il est toujours amusant de jeter un œil et de voir ce qui est populaire chaque jour. Et généralement, les résultats sont un peu surprenants.

En effet, qu’il s’agisse de titres critiqués, de films et de séries télévisées oubliés depuis longtemps ou simplement de projets apparemment aléatoires, les classements du Top 10 incluent toujours au moins une ou deux choses que vous ne vous attendriez pas à voir un jour donné. Et comme le note ComicBook.com, aujourd’hui n’est pas différent.

Selon le média, un nouveau film surprenant a dominé Netflix ces derniers temps, et ce n’est pas exactement l’un de leurs titres AAA très en vue. Non, c’est The Lost Husband, un drame romantique qui met en vedette Leslie Bibb et Josh Duhamel.

Si vous n’en avez jamais entendu parler, nous ne vous en voudrions pas. Il a frappé la VOD en avril et a volé assez loin sous le radar. Cependant, Netflix l’a maintenant mis devant un nouveau public et apparemment, ils le mangent.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, la photo raconte l’histoire d’une «femme récemment veuve (Bibb) qui déménage avec ses enfants dans la ferme de chèvres de sa tante. Là-bas, elle entame une relation inattendue avec le directeur du ranch (Duhamel). » Avec un score de 60% sur Rotten Tomatoes, cela semble être un film assez moyen et assez agréable, mais peut-être rien à écrire à ce sujet.

Mais cela ne s’est pas arrêté Netflix les abonnés y affluent et, actuellement, c’est le film le plus regardé sur la plate-forme. Pourquoi est-ce que nous ne le saurons peut-être jamais, mais si vous ne l’avez pas encore vérifié, vous devriez peut-être envisager de lui donner une chance?