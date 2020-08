Un nouveau teaser pour The New Mutants offre la première image du dragon extraterrestre bien-aimé de Marvel, Lockheed des bandes dessinées

Un nouvel aperçu des nouveaux mutants de Josh Boone est maintenant disponible, avec le premier aperçu de la version en direct du dragon extraterrestre préféré des fans, Lockheed. Le film de super-héros notoire qui sert d’extension déconnectée et teintée d’horreur de la célèbre franchise de films X-Men de 20th Century Fox, devait initialement sortir en avril 2018. Mais en raison du désir de son studio de revenir à Tournant de nouvelles scènes, la prise de contrôle ultérieure de Fox par Disney et l’épidémie de pandémie COVID-19, le film a été repoussé à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il ait finalement sa date de sortie actuelle le 28 août. Malgré la précarité de la pandémie, The New Mutants reste attaché à son calendrier de lancement et a même commencé à vendre des billets anticipés.

Quand il a été développé pour la première fois, Les nouveaux mutants elle était prête à se lier dans l’univers alambiqué et la chronologie des X-men, mais cette idée a été abandonnée au cours des premières étapes de l’écriture du scénario. Boone, cependant, a affirmé que cela honorerait toute la mythologie des bandes dessinées, bien que les origines de certains personnages, tels que Lockheed, seraient modifiées pour rendre le film plus compréhensible. Dans les bandes dessinées originales de X-men, Lockheed est apparu pour la première fois dans Uncanny X-men # 166, le dragon extraterrestre a servi d’acolyte de Kitty Pryde / Shadowcat, avant d’être adopté par Illyana / Magik (joué par Anya Taylor-Joy. ). Dans les bandes dessinées, Lockheed est allé sur Terre avec Kitty Pryde après l’avoir sauvée de l’attaque d’une couvée. Mais comme cette histoire est trop complexe, elle a été modifiée dans le film pour la rendre plus robuste.

Récemment, New Mutants Updates a publié une nouvelle bande-annonce pour le film sur Twitter, et elle contient la première image de la version réaliste de Lockheed. Dans sa brève apparition, le dragon extraterrestre violet est perché sur l’épaule d’Illyana, avant de décoller avec ses yeux bleu ciel brillant pour (probablement) combattre un ennemi. Avant ce premier regard, la silhouette d’un Lockheed planant était déjà visible dans la bande-annonce présentée au Comic-Con. Mais c’est la première fois que nous pouvons voir la version complète générée par CGI du reptile ailé. Dans le teaser, il semble que Lockheed aide Illyana dans ses batailles, ce qui est étroitement lié à la description antérieure de Boone du rôle des personnages dans le film.

Quelle est votre puissance? Voir #NewMutants dans les salles le 28 août. Pic.twitter.com/Bqs2uYF15c – Mises à jour des nouveaux mutants (@NewMutantsUp) 21 août 2020

Auparavant, Josh Boone avait révélé qu’il avait manipulé l’histoire extraterrestre de Lockheed pour la lier aux pouvoirs et à l’histoire d’Illyana, mais les modifications étaient conformes à l’esprit des origines de Lockheed. Dans The New Mutants, Lockheed est connecté à l’accès d’Illyana à une dimension alternative, appelée dans le film « Limbo ». Les capacités spéciales d’Illyana lui permettent de créer des portails qui lui permettent d’entrer et de sortir d’autres dimensions. Et bien que Boone n’ait pas mentionné si Lockheed venait d’un tel univers, cela peut être déduit de sa description.

La dissociation initiale des New Mutants de l’univers X-Men avait déçu certains fans qui anticipaient de possibles croisements. Mais le dévouement de Boone à conserver l’authenticité du récit de la bande dessinée et de ses personnages est tangible à partir de la caractérisation sérieuse de Lockheed. Boone avait envisagé une configuration indépendante pour développer une nouvelle franchise, et l’apparence de Lockheed, bien qu’avec une histoire modifiée, n’est qu’un aperçu de sa vision. Le look remodelé et réaliste de Lockheed dans le film prouve qu’il sera inventif, mais aussi fidèle à son matériau source.