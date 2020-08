Ce dont nous avions besoin, une invasion d’oiseaux zombies à partir d’août. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont capturé une vidéo dans laquelle un oiseau zombie terrifiant est vu avec ses yeux écarquillés et ce qui ressemble à un corps en cours de décomposition. Car bien sûr, 2020 nous réserve beaucoup plus.

Samedi, la vidéo d’un oiseau mystérieux et putride qui ressemblait à un mort-vivant a circulé sur Twitter. Des yeux complètement blancs, des plumes brisées et une marche distraite étaient des signes évidents que quelque chose n’allait pas.

Ici vous pouvez jeter un oeil:

Est-ce que ce type va bien? pic.twitter.com/LGYLwfzJC9 – L’inexpliqué (@Unexplained) 1er août 2020

« Est-ce que ce gars va bien? » Il se demande qui a partagé le clip. L’oiseau, ressemblant à une pie ou à un corbeau, se tenait simplement au milieu de la scène, les yeux roulés. Aussi terrifiant que cela puisse paraître, la vérité est que l’histoire derrière l’oiseau pourrait être beaucoup plus triste. Il aurait pu être attaqué par un autre animal tel qu’un chien ou un chat domestique, et mourait complètement perdu. Ou il aurait pu être écrasé par un conducteur désemparé et survivre encore un peu plus longtemps en errant dans le parking. Explications il y en a plus d’un.