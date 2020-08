Le procès en cours entre Tracy Chapman et Nicki Minaj pourrait avoir de grandes ramifications pour l’industrie – du moins selon l’avocat de Minaj.

Peu de temps après que Minaj a sorti son album Queen en 2018, elle et Funkmaster Flex ont travaillé sur une chanson inédite. La chanson, intitulée « Désolé », mettait en vedette Nas et a fait ses débuts dans l’émission Hot 97 de Flex. La chanson a échantillonné la chanson de Chapman «Baby Can I Hold You», provoquant un procès. Aujourd’hui, l’avocat de Nicki estime que l’issue de l’affaire «aura un impact significatif sur l’industrie de l’enregistrement musical, d’une manière ou d’une autre».

Les avocats de Chapman soutiennent que Nicki Minaj (de son vrai nom Onika Tanya Maraj) a demandé l’autorisation de Chapman pour échantillonner la chanson. Ses représentants ont demandé à plusieurs reprises l’autorisation d’échantillonner la musique, malgré leur rejet. Un tweet d’août 2018 révèle le désespoir du rappeur. «Je suis déchiré, vous aidez tous. Tracy Chapman, pouvez-vous me frapper s’il vous plaît. OMG pour l’amour de #Queen », a écrit le rappeur. Elle n’a jamais reçu l’autorisation d’échantillonner la chanson de Chapman dans «Désolé».

«Les faits ne sont pas contestés», déclare la plainte de Chapman. « SP. Maraj a violé les droits d’auteur de Mme Chapman en créant une œuvre dérivée illégale et en la distribuant. De plus, ces actions étaient incontestablement volontaires. Mme Maraj avait connaissance de l’illégalité de ses actes et a procédé. Ainsi, la revendication de droits d’auteur de Mme Chapman est appropriée pour un jugement sommaire. «

Pour sa défense, l’équipe juridique de Nicki Minaj soutient qu’une «expérience» et un «processus de création» ne devraient pas faire l’objet d’une violation du droit d’auteur.

«Dans le processus de création, personne ne s’approche de l’auteur-compositeur original pour obtenir une licence d’expérimentation», déclarent ses avocats lors du briefing du tribunal. «Les musiciens expérimentent. Si quelque chose fonctionne et que l’artiste veut sortir la chanson dans le commerce, alors le label, les gérants et les avocats s’impliquent et demandent l’autorisation requise. »

«S’il est accordé, l’enregistrement est commercialisé et si l’autorisation est refusée, l’enregistrement est abandonné; personne n’est blessé et l’expérimentation recommence. Les artistes d’enregistrement ont besoin de cette liberté d’expérimentation, et les titulaires de droits apprécient également le protocole. »

Bien que tout cela soit bien beau, « Désolé » a fait ses débuts publics sur une plate-forme massive, c’est pourquoi Tracy Chapman poursuit. Si la chanson avait été laissée en tant que démo qui n’avait jamais été diffusée ni exposée, ce serait une chose. Mais ce n’est pas parce que Minaj n’a pas inclus le morceau sur Queen qu’elle n’a pas violé les droits d’auteur.

Peut-être tirant sur les pailles, les avocats de Nicki Minaj dans le procès pour droits d’auteur ne sont pas d’accord.

«La plaignante ici, Tracy Chapman, veut renverser ce processus», soutient Eric George, un avocat de Minaj. « On a soutenu que la juge Virginia Phillips du tribunal de district des États-Unis devrait statuer que l’enregistrement de démonstration de Nicki de‘ Sorry ’faisait un usage loyal du droit d’auteur parce qu’il était‘ essentiellement purement utile ’.»

Au lieu d’une affaire nette, l’équipe juridique de Minaj voit un revers majeur pour le processus de création. «Cela aura un impact significatif sur l’industrie de l’enregistrement musical, d’une manière ou d’une autre», a averti l’avocat de Minaj.

Ou peut-être que cela sera simplement oublié comme un cas ouvert et fermé de violation du droit d’auteur.

Plus que cela se développe.