Le producteur de musique Detail a été arrêté mercredi par le département du shérif du comté de Los Angeles après que 15 accusations d’agression sexuelle et cinq accusations d’agression criminelle distinctes aient été déposées contre lui cinq jours plus tôt. Le producteur est détenu sous caution de 6,3 millions de dollars.

Detail, de son vrai nom Noel Fisher, a travaillé avec des artistes tels que Jay-Z, Nicki Minaj, Lil Wayne, Wiz Khalifa et Drake, et est surtout connu pour son travail sur «Drunk In Love» de Beyoncé.

Les incidents se sont produits entre 2010 et 2018, ont indiqué les autorités. Une déclaration publiée par le département du shérif a déclaré que les détectives avaient soumis l’affaire au bureau du procureur du comté de Los Angeles pour examen en janvier de cette année.

« Sur la base de la nature des allégations, les détectives du Bureau spécial des victimes pensent qu’il pourrait y avoir des victimes potentielles supplémentaires et ils recherchent l’aide du public pour identifier ces victimes », a déclaré le département du shérif.

Dans le passé, plusieurs artistes féminines l’ont accusé d’attouchements inappropriés, d’inconduite et d’abus sexuels.

Dans le sillage du mouvement #MeToo, de plus en plus de femmes se sont manifestées dans l’industrie de la musique pour faire face à des situations inconfortables en studio avec le natif de Detroit. Il y a un an, des accusations de viol et d’abus de deux artistes féminines (Kristina Buch et Peyton Ackley) ont fait surface après que les chanteurs aient déposé une ordonnance restrictive et aient gagné.

Dans des documents judiciaires publiés sur The Blast, ils affirment qu’il les a violées devant d’autres personnes, les a maltraitées quotidiennement et les a une fois agressées ensemble pendant six heures d’affilée.

Cela a incité Jessie Reyez à s’exprimer sur Twitter, en retweetant le reportage. Son single «Gatekeeper» de 2017 racontait des expériences à la première personne de misogynie et de sexisme dans son domaine; elle a révélé plus tard que c’était Fisher dont elle avait écrit dans la chanson. Elle a écrit: «Une nuit, il y a plus de 6 ans, Noel ‘Detail’ Fisher a essayé ça sur moi. J’ai eu de la chance et je suis sorti avant d’en arriver là. Je ne savais pas quoi dire ni à qui dire. J’étais effrayé. La peur est une chose réelle. Les filles qui sont sorties sont courageuses comme l’enfer.

Cela a incité l’auteur-compositeur-interprète Bebe Rexha et Tinashe à se manifester également.

Rexha a tweeté: «Il a essayé de me faire la même chose quand j’étais nouvel artiste. Heureux que ces femmes soient sorties. C’est effrayant. Il a essayé avec moi, mais je suis littéralement sorti de ce studio. Karma est une salope.

Tinashe est allée sur son Instagram pour commenter la publication de Rexha, déclarant: «La seule session dans laquelle j’ai participé à ce jour où je suis partie parce que j’étais tellement mal à l’aise. Heureux qu’il soit exposé pour le putain de fluage qu’il est.

Aujourd’hui, l’auteure-compositrice-interprète Neisha Neshae s’est tournée vers les réseaux sociaux pour partager ses propres expériences traumatisantes. L’artiste d’enregistrement «On The Cloud» a écrit: «Je n’allais jamais faire ça… mais je dois m’en débarrasser. Vous vous souvenez tous quand je suis allé travailler avec Detail à LA. (Attention, mon équipe de 4 hommes était là avec moi.) J’étais là pendant 12 heures, j’ai enregistré 9 disques qu’il a écrits. Je n’ai pas vu ni entendu (même) une de ces chansons. Non seulement cela, il est entré dans le stand pendant que je travaillais, me touchant et essayant de me convaincre de continuer à travailler dans ce contexte. Non seulement je m’étais senti sous-évalué, il m’essaierait un jour, mais il y avait 4 personnes avec moi qui auraient mis ce mec en sac pour cette merde. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire … après avoir été agressé quand j’étais enfant j’étais gelé et blessé … et j’étais encore plus malade je n’ai jamais eu mes chansons … probablement parce que je ne l’ai pas fait jeter mon p—-. Ce que je n’ai jamais eu à faire pour arriver là où je suis.

Neshae a ajouté: «Si vous êtes dans l’industrie, vous SAVEZ que c’est un jeu où les gens vont vous essayer! Si c’est quelque chose qui vous tient à cœur pour arriver où vous allez QUOI QUE CE SOIT, mais ce n’est pas ma tasse de thé… & Gardez les gens autour de vous qui vous protègent et prennent soin de votre bien-être parce que honnêtement, je ne sais pas ce qui se serait passé si j’avais été seul. Je vous aime tous. Reste toi-même. »

Fisher a été traduite en justice par d’autres femmes, y compris la chanteuse en herbe Kristina Buch, qui a obtenu un jugement de 15 millions de dollars contre le producteur en 2019 après avoir allégué des viols et des abus émotionnels. Fisher n’a pas répondu à la poursuite et la sanction a été accordée par défaut. L’ancienne assistante de Fisher, Isabella Mack, a également intenté une action contre le producteur, alléguant qu’il la tenait contre son gré pendant qu’il se masturbait.

Le département du shérif demande à toute personne ayant des informations sur les incidents impliquant des détails de contacter la ligne de conseil sans frais du Bureau spécial des victimes au (877) 710-5273, ou par courriel à specialvictimsbureau@lasd.org. Quiconque préfère fournir des informations de manière anonyme peut appeler «Crime Stoppers» au (800) 222-TIPS (8477).