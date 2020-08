Depuis des années maintenant, Jamie Spears s’occupe en quelque sorte de sa fille, la pop star Britney Spears. En 2008, la chanteuse primée aux Grammy Awards a été placée sous la tutelle approuvée par le tribunal de son père, après sa rupture très publique. Cela a permis à Jamie Spears de savoir pratiquement tout ce qui se passe dans la vie de Britney, y compris les traitements médicaux, les habitudes de dépense et tout ce qu’elle pourrait prendre.

Mais cela pourrait bientôt prendre fin, car Britney a demandé à retirer son père de son rôle de conservateur, ce qui a laissé certains fans se demander s’il y avait un fossé encore plus grand entre les deux. Selon US Magazine, on suppose que Britney est en fait mieux sans que son père soit constamment à ses côtés pour prendre toutes les décisions.

« Il y a eu une amélioration significative dans le plan de traitement médical global de Britney, qui a été attribuée au fait que son père n’est plus responsable de sa vie personnelle », a déclaré une source interne.

C’est juste une autre partie de la relation pas si formidable que la pop star entretient avec son père depuis qu’il a pris le contrôle de sa vie.

Tous les problèmes de Britney ont commencé en 2007 lorsqu’elle est entrée dans un salon de coiffure et a commencé à se raser tous les cheveux. C’était un moment tristement célèbre dans la vie de la pop star et le premier signal que les choses allaient vraiment mal pour elle. Le lendemain, elle s’est inscrite en cure de désintoxication et depuis, ce fut une montagne russe.

Cela a inclus une bataille pour la garde avec son ex-mari Kevin Federline, et bien sûr, finalement, son père a dû intervenir et prendre la garde désignée par le tribunal sur elle. En 2008, elle a été hospitalisée en détention psychiatrique après avoir refusé de livrer ses fils à Federline. Son père serait nommé conservateur de Britney, ce qu’il a dit qu’il faisait l’amour dans une interview avec People Magazine.

«Tous ces théoriciens du complot ne savent rien. Le monde n’en a pas la moindre idée », a-t-il déclaré. «C’est au tribunal de Californie de décider de ce qui convient le mieux à ma fille. Ce n’est l’affaire de personne d’autre. »

Jaime n’a pas été la seule à dire que c’était pour le mieux, car son frère aîné Bryan a également déclaré que cela aidait la famille à savoir que Britney était prise en charge maintenant.

« Maintenant, ils ont fait quelques changements et tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer le meilleur », a-t-il dit, ajoutant que la tutelle a « été une grande chose pour notre famille, jusqu’à présent, et [we] espère toujours le meilleur. «

Malgré la tension, Britney a été aux côtés de son père, surtout l’année dernière quand il a traversé ses propres problèmes de santé et a dû s’éloigner de sa fille pour prendre soin de lui. Britney a même mis son émission de Las Vegas en pause pour être avec sa famille pendant que son père se remettait d’une alerte à la santé potentiellement mortelle. Britney l’a même abordé sur Instagram:

« J’attendais avec impatience ce spectacle et je vous voyais tous cette année, alors cela me brise le cœur », a écrit Spears sur Instagram. « Cependant, il est important de toujours donner la priorité à votre famille… et c’est la décision que j’ai dû prendre. Je consacre ma concentration et mon énergie à prendre soin de ma famille. Nous avons une relation très spéciale et je veux être avec ma famille à ce moment-là. le temps comme ils ont toujours été là pour moi.

C’était un énorme pas dans une direction différente de celle à laquelle la plupart étaient habitués, car Britney a tout abandonné pour être avec sa famille pendant cette période difficile.

Mais maintenant, la relation peut prendre un autre chemin difficile, car Britney cherche à sortir de la conservation avec son père. Après que Jamie ait abandonné son rôle de tuteur de Britney, cela ne voulait pas dire que le chanteur était enfin libre, malgré ce que disaient les hashtags à la mode, alors que Jody Montgomery, la responsable des soins de la pop star, a repris le rôle de conservatrice pour Britney en septembre 2019, et tous les signes indiquent qu’il est globalement meilleur pour tout le monde.

Jaime devrait reprendre le relais le 22 août, ce que Britney ne veut pas. Surtout parce qu’elle pourrait recommencer à lui en vouloir, après avoir reconstruit leur relation en raison de sa peur de la santé.

«Britney et son père ont une relation compliquée», nous a dit une source. «Jamie est intervenue à un moment de la vie de Britney où elle était extrêmement vulnérable aux prédateurs cherchant à l’exploiter à des fins financières. Au fil du temps, Britney a commencé à en vouloir à son père, qui était vraiment dans une position sans issue. Jamie ne pouvait pas être son père, et ça a empiré quand Jamie avait des problèmes de santé. «

Alors que les fans ont appelé à la fin du Conservatoire, notamment en utilisant le #FreeBritney sur les réseaux sociaux, Jamie a continué à les appeler des théoriciens du complot, qui ne connaissent pas vraiment la situation qui se passe avec lui, sa fille ou la famille.

