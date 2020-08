Sans aucun doute l’une des séries les plus attendues de ce 2020 a été SombreEh bien, après tant d’attente Netflix a créé la troisième et dernière saison de cette spectaculaire production originale allemande. L’histoire de Jonas, Martha et d’autres a pris fin, mais malgré cela et bien qu’ils nous aient expliqué que le début est la fin et que la fin est le début de cette énorme boucle, après tout, il y avait des questions dans l’air.

S’il y a quelque chose qui caractérise la série (en plus de l’immense arbre généalogique dans lequel se trouvent les personnages principaux), c’est la complexité de l’intrigue. Tout au long des trois épisodes, ils soulèvent des sujets intéressants que très peu de productions osent nous montrer à la télévision comme le libre arbitre ou le voyage dans le temps, toujours basé sur des pensées et des questions philosophiques, et même en utilisant la mythologie.

Même l’UNAM veut que vous compreniez «Dark»

Les fanatiques, les scientifiques aiment Julieta Fierro et beaucoup plus ont été encouragés à essayer d’expliquer les théories qui existent tout au long des 26 épisodes . Cependant, il n’y a jamais de mal à rafraîchir les connaissances et à comprendre enfin ce qui s’est passé à Winden. C’est pourquoi l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) a ouvert un cours en ligne pour comprendre Dark.

Oui, ce n’est pas une blague. A travers le campus qu’ils ont à Los Angeles, en Californie, la maison maximum des études a invité tous ceux qui sont restés face à quoi? avec la fin de la série pour participer à un séminaire appelé Déchiffrer l’univers sombre. Selon ce que dit la publication sur son compte Facebook, Ce cours est entièrement basé sur l’intrigue, où ils passeront en revue des thèmes importants qui vous mèneront (ainsi qu’Adam) à dénouer toutes les extrémités de l’histoire.

Beaucoup sont entrés dans le cours et l’ont même épuisé

La seule exigence pour s’inscrire à ces cours virtuels était (évidemment) ont vu tous les épisodes de la série, et au fur et à mesure que les cours progressent, les enseignants se chargeront de faciliter la lecture supplémentaire afin que les sujets soient parfaitement clairs. Malheureusement si vous vouliez entrer dans le cours et profiter de ces jours de quarantaine, nous devons leur dire que le quota est épuisé. Pas question, espérons qu’ils en ouvriront un nouveau.

Cependant, ce que nous en soulignons, c’est que la série est si importante et a atteint un tel degré que dans des universités comme l’UNAM, ils prennent le temps d’expliquer ce qui s’est passé dans toutes ces saisons. Mais ne vous inquiétez pas, nous quittons ici la conversation que nous avons eue il y a quelques jours avec Louis Hofmann et Lisa Vicari (Jonas et Martha), qui nous ont dit des choses que vous ignoriez complètement Sombre et même que diraient-ils à leurs personnages s’ils pouvaient leur parler.