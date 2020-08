La mère d’un adolescent a traversé un enfer bureaucratique avec Twitch: son fils était passé autour 20 mille dollars en dons à des streamers, des abonnements et des morceaux en seulement 17 jours. L’argent faisait partie des économies de la femme, qui a dû passer par un processus épuisant pour que la plate-forme réponde à ses demandes et retourne l’argent.

Selon son article sur Reddit (qui a depuis été supprimé), la mère du garçon a découvert une charge de 18 870 $ sur sa carte de débit entre le 14 et le 30 juin. Ce montant faisait partie des économies qu’il avait amassées au fil des ans et son fils l’a dépensé sur Twitch en deux semaines. La plupart d’entre eux sont allés à des dons à des banderoles comme Tfue, Gorb, Ewokttv, Kurt Benkert des Atlanta Falcons et Meyers Leonard du Miami Heat.

La femme, qui a choisi de rester anonyme pour protéger sa famille, a noté que ce n’était pas facile d’obtenir une réponse de Twitch– Personne sur la plateforme de streaming n’a répondu à ses demandes, même s’il a personnellement écrit au PDG de l’entreprise, Cisaille Emmettet l’équipe juridique d’Amazon. Le problème s’est aggravé lorsqu’après avoir rempli une demande en ligne, le compte Twitch de son fils a été supprimé, entraînant la perte d’informations liées à ses transactions.

Finalement a pu récupérer presque tout l’argent dans votre compte bancaire après avoir contacté Xsolla, la société de paiement partenaire de Twitch. Xsolla a effectué le remboursement à la condition que ledit compte soit définitivement bloqué « pour éviter de futurs frais non autorisés ».

« Je suis très soulagée que l’argent ait été remboursé et que le cauchemar soit terminé », a-t-elle déclaré. «À ce stade, la différence est de quelques centaines de dollars. Je suis content d’avoir reçu ce que j’ai reçu, je ne vais pas demander la différence ».

Concernant son fils, elle a précisé que l’adolescent est désolé et est actuellement en thérapie. Désormais, vous ne pouvez jouer à des jeux vidéo que sous supervision. «C’était une période difficile pour notre famille», a-t-elle déclaré. « Mais j’espère que nous pourrons grandir à partir de cela et devenir une famille plus forte. »