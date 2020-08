Le chanteur a partagé un clip de son clip vidéo pour « Circles » où il a parlé de « Black love » et un fan a demandé pourquoi il était différent de « White love ».

Tout ce que Trey Songz voulait faire était de partager la bande-annonce de son single « Circles », mais il s’est retrouvé à éduquer l’un de ses disciples qui a décidé de l’appeler à propos de « Black love ». Sur Instagram, Trey Songz a partagé un clip de son prochain visuel qui sortira ce soir à minuit. « La vidéo de Circles est incroyable, réalisée par @ mahaneela.jpg, nous l’avons centrée sur l’amour noir et certains des cercles que nous traversons dans les relations », a-t-il écrit. Un fan a demandé: « Pourquoi l’amour » noir « est-il différent de l’amour » blanc « . L’amour EST l’amour. »

Le chanteur a pris le temps de répondre et a déclaré que la différence réside dans l’histoire. «Les familles noires ont été déchirées volontairement», a-t-il dit. «La mère est violée, les hommes enlevés à la maison. L’Amérique a toujours voulu que la famille noire soit séparée à cause de la force que nous avons quand nous sommes un. Ils vont jusqu’à dire que les pères noirs n’existent pas et que l’amour noir n’existe pas. Donc pardonnez-moi pendant que je montre l’amour noir et pas tout l’amour. «

Trey Songz a ajouté qu ‘ »il y a des douleurs sous-jacentes dans votre relation qui ne sont pas dans les autres », dénonçant les « stéréotypes, les difficultés, l’homme et la femme noirs vont au fond du baril en Amérique ». Êtes-vous d’accord avec Trey ou son fan?