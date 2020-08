Le Bayern Munich cherchera sa sixième Ligue des champions à Lisbonne lors d’une finale dans laquelle ils affronteront le PSG à l’Estadio Da Luz. Les Allemands arrivent à un moment spectaculaire qui a été démontré à 2-8 que l’équipe de Hansi Flick a approuvé Barcelone en quarts de finale.

Dans le but du Bayern Munich, il n’y a pas de grands doutes. Manuel Neuer il est l’homme choisi pour arrêter les tentatives de marquer un but par des footballeurs comme Neymar, Mbappé ou Icardi. Devant le gardien allemand, il y aura une ligne de quatre défenseurs qui sera composée du polyvalent Kimmich sur l’aile droite, l’ignifuge Alphonso Davis dans la voie de gauche et avec Boateng et Alaba comme paire centrale.

Dans la médullaire, il y aura deux lignes. Dans le double pivot ils agiront Thiago, qui disputera son dernier match avec le Bayern et l’omniprésent Léon Goretzka. Devant ce couple, trois poignards. Sur l’aile gauche sera Périsique, tandis que de l’autre côté l’auteur de deux des buts en demi-finale agira: Gnabry. Au milieu, en attelage et avec liberté de mouvement, Thomas Muller.

Au sommet de l’attaque allemande sera le leader du Bayern Munich. Robert Lewandowski il sera à la tête de l’aspect score de l’équipe dirigée par Hansi Flick. Et c’est que l’attaquant polonais souhaite que la Ligue des champions marque l’aboutissement d’une saison de rêve qu’il a signée malgré des adversités comme la pandémie de coronavirus.

