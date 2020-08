Pays de Lovecraft est aux prises avec des horreurs à la fois cosmiques et réelles dans la prochaine série HBO, qui mêle l’horreur lovecraftienne au racisme inquiétant de l’Amérique des années 1950. Mais la nouvelle série HBO des producteurs exécutifs Misha Green et J.J. Abrams, et Jordan Peele, est plus que juste les terreurs qui se cachent à chaque coin de Jim Crow America. Au fond, c’est une histoire de famille, selon la star Jurnee Smollett dans une nouvelle featurette Lovecraft Country publiée avant les débuts très attendus de la série. Smollett est rejoint par Jonathan Majors, Michael Kenneth Williams, et Abbey Lee pour parler de leurs personnages et de leurs voyages à travers Lovecraft Country. Regardez la featurette ci-dessous

Lovecraft Country Featurette

Smollett incarne la «vagabonde» Letitia Dandridge, l’ami d’enfance d’Atticus Black des Majors, tandis que Williams joue le père disparu d’Atticus, Montrose Freeman. Mais ensemble, lorsqu’ils se réunissent, ils forment une unité familiale qui sera «testée», a déclaré Williams dans la featurette. «C’est ce dont parle Lovecraft», a-t-il ajouté.

«Au cœur de Lovecraft se trouve ce drame familial», a déclaré Smollett dans la featurette.

Avec une distribution d’ensemble qui comprend également Courtney B. Vance (American Crime Story) en tant que George Black, Wunmi Mosaku (Bêtes fantastiques et où les trouver) en tant que Ruby Dandridge, Aunjanue Ellis (Si Beale Street pouvait parler) en tant que Hippolyta Black, Abbey Lee (Mad Max: Fury Road) en tant que Christina Braithwhite, et Tony Goldwyn (Scandale) en tant que Samuel Braithwhite. Mettant également en vedette Jamie Harris (Rise of the Planets of Apes) en tant que Eustace Hunt, Jamie Chung (The Gifted) en tant que Ji-Ah, Jordan Patrick Smith comme William, Jamie Neumann comme Hillary, Erica Tazel comme Dora Freeman, et Mac Brandt en tant que Lancaster, Lovecraft Country a reçu des critiques élogieuses et est l’une des nouvelles séries HBO les plus attendues.

L’une de ces raves vient de Chris Evangelista de / Film, qui écrit dans sa critique: «Chargé d’effets de créature fantastiques et vraiment effrayants et d’une quantité choquante de sang, Lovecraft Country est le rêve d’un amateur d’horreur devenu réalité. Et, comme les meilleures œuvres d’horreur, il a quelque chose en tête. Il ne prêche jamais sur son contenu car il n’en a pas besoin. Green et son équipe ont créé un monde vécu qui semble réel, alors même que des créatures irréelles sortent des ténèbres. »

Lovecraft Country lance sa saison de 10 épisodes sur HBO sur 16 août 2020.

Atticus Freeman (Jonathan Majors) alors qu’il voyage avec son ami d’enfance Letitia (Jurnee Smollett) et son oncle George (Courtney B.Vance) lors d’un road trip au départ de Chicago dans les années 1950 Jim Crow America à la recherche de son père disparu Montrose (Michael Kenneth Williams) ). Leur recherche et sauvetage se transforme en une lutte pour survivre et surmonter à la fois les terreurs racistes de l’Amérique blanche et les créatures monstrueuses qui pourraient être arrachées à un H.P. Lovecraft Broché

