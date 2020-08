La pandémie de Covid-19 Il s’est répandu beaucoup plus que nous ne le pensions, mais les professionnels de la santé comme cette infirmière nous donnent l’espoir que tout se passera éventuellement, plus quand elle uIl utilise une robe Goku comme dans Dragon Ball Z pour élever son Ki et tout tenir à l’intérieur de l’hôpital.

Grâce à Les fans de Dragon Ball Z Subreddit (R / DBZ) de la saga Akira Toriyama pourraient voir cette héroïne sans cape faire une pause devant son PC, bien habillée dans sa tenue Goku, avec laquelle elle a passé les jours, les semaines et les mois que cette crise sanitaire a duré.

« />

Pendant tout ce temps de confinement et de crise mondiale en raison des conséquences de ce coronavirus, Dragon Ball Super Cela a également été une bonne raison de ne pas perdre la tête, nous laissant voir la nouvelle bataille de les guerriers Z contre Moro, un nouveau méchant capable d’absorber les capacités et le pouvoir de ses ennemis et des planètes.

Pendant ce temps, cette infirmière semble continuer dans la bataille, comme tous nos héros qui, honnêtement, Ils n’ont pas passé un bon moment dans les derniers chapitres du manga d’Akira Toriyama illustré par Toyotaro.

Malheureusement, bien que nous ayons une excellente carte postale de cette héroïne, dans le post Reddit, ils ne nous indiquent pas clairement où il est ou qui il est afin que nous puissions le remercier pour tout, mais ce que nous pouvons faire, c’est levez la main vers le ciel et fournissez notre énergie pour tout ce qui reste de cette dure et grave crise sanitaire à laquelle le monde est confronté, car rappelez-vous que si Goku avec vous, qui contre vous?

La pandémie de Covid-19 dans le monde s’est jusqu’à présent arrêtée 21 millions 511 000 064 cas, dont 766 000 394 ont abouti, malheureusement, à la mort des personnes infectées. Bien que le vaccin soit proche, les services de santé et les professionnels de ce domaine restent essentiels pour éviter que cette grande tragédie ne s’aggrave.

« />