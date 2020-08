Une manifestation à l’échelle nationale a été planifiée par des membres de l’industrie de la musique britannique pour mettre en évidence les difficultés rencontrées par le personnel travaillant dans le secteur de la musique live, des événements régionaux ayant lieu à Manchester, Londres, Liverpool et de nombreuses autres grandes villes du Royaume-Uni aujourd’hui (11 août ).

Des milliers de travailleurs de l’industrie de la musique devraient défiler à travers le pays pour soutenir les demandes d’aide financière accrue du gouvernement britannique. À Manchester, des membres d’équipage de certains des sites les plus appréciés de la ville pousseront des flight cases dans les rues de la ville, représentant les lieux pour lesquels ils travaillent.

Le mois dernier, plus de 1400 artistes – dont Iron Maiden, Paul McCartney, les Rolling Stones, Yes et Judas Priest – ont appelé le gouvernement britannique à agir pour sauver la scène musicale britannique. Les artistes ont signé une lettre ouverte au secrétaire à la Culture Oliver Dowden lors du lancement de la campagne #LetTheMusicPlay.

Le gouvernement britannique a par la suite annoncé un programme de soutien de 1,57 milliard de livres sterling pour le secteur du divertissement. Cependant, la Professional Lighting & Sound Association (PLASA) avertit que cela ne suffit pas et appelle à davantage de soutien pour les travailleurs des industries de l’événementiel et du divertissement dans le cadre de la campagne d’alerte rouge #WeMakeEvents.

« Les événements en direct à travers le monde ont été dévastés, des grands festivals et théâtres emblématiques, aux lieux populaires et aux événements commerciaux », a déclaré PLASA dans un communiqué.

« La chaîne d’approvisionnement des événements est au bord de l’effondrement et a un besoin urgent de plus de soutien pour survivre à la crise de Covid-19. Rejoignez le collectif croissant d’organisations, d’entreprises et de pigistes pour faire entendre la voix de notre secteur et augmenter nos chances de recevoir un soutien supplémentaire.

« Le mardi 11 août, #WeMakeEvents organise une journée d’action d’alerte rouge à Londres et à travers le Royaume-Uni. Les inscriptions pour Londres sont désormais closes, mais plusieurs événements régionaux ont lieu aujourd’hui. »

Des événements sont prévus à Blackpool, Bristol, Cardiff, Édimbourg, Hull, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle et North East, Nottingham et Tunbridge Wells. Consultez le site PLASA pour plus d’informations sur les démonstrations dans votre région.

Nous avons signalé le mois dernier que 70% des salles de concert et théâtres britanniques risquaient de fermer définitivement et 114000 emplois dans l’industrie de la musique risquaient d’être licenciés à moins que le gouvernement n’agisse, les salles de Hull et de Manchester étant déjà affectées.