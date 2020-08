Avec Amazon Studios qui donne maintenant le feu vert officiel à la série Abbi Jacobson (Ville large), Will Graham (Mozart dans la jungle) et la réinvention de Sony Pictures TV Penny MarshallLe film de 1992, A League of their Own, une chance d’entrer dans le jeu avec une commande de série, Jacobson et Graham offrent plus de détails sur ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre. Parlant avec THR, le duo a voulu souligner deux aspects importants de la série. Premièrement, la série sera son propre travail et se tiendra respectueusement séparée du film de Marshall. Jacobson et Graham ont également révélé que la série n’hésitera pas à attendre d’aborder les questions de sexualité, d’inclusion / exclusion et de racisme – en particulier, comment les joueurs noirs ont été interdits d’essayer pour la ligue (« Cette série va raconter l’histoire de l’inclusion , mais ça va aussi raconter l’histoire de l’exclusion et ce qui se passe quand cette porte magique ne s’ouvre pas pour vous »).

A League of their Own passe à la série sur Amazon (Image: Amazon Studios)

À cette fin, Jacobson et Graham ont consulté Marshall à propos de la série, la réalisatrice lui donnant sa bénédiction pour le projet – en particulier, leur intérêt à poursuivre des thèmes que Marshall n’a pu aborder que brièvement sur grand écran. « Will et moi avons parlé à Penny au téléphone et avons pu lui poser des questions, en particulier sur le signe du racisme au sein de la ligue à l’époque », a expliqué Jacobson. « Elle a dit que le film avait été tourné au début des années 90 et elle a dit qu’elle essayait de raconter l’histoire de cette incroyable ligue de baseball professionnelle féminine et, à l’époque, elle voulait essayer de tout commenter mais n’avait pas le vrai immobilier dans le film pour arriver à le faire. Je suis parti en pensant que nous obtenons l’immobilier pour essayer d’explorer tout d’où elle a obtenu cela. «

Passer du temps avec les personnes impliquées dans le film, en particulier Marshall, s’est avéré être le genre d’expérience inspirante que Graham espérait que ce soit: « Rencontrer Penny – et tous ceux qui étaient impliqués dans le film à qui nous avons parlé – c’était à la fois effrayant parce que nous aimons leur travail et ce qu’ils ont fait, mais aussi excitant parce que ce que Penny a dit à la fin de cette conversation était: « Explorer ces histoires a changé ma vie et j’espère que c’est pour vous aussi. » C’était incroyable d’entendre d’ici. «

Jacobson et Graham ont un fort niveau d’amour et de respect pour le film original, c’est pourquoi il est important qu’il soit capable de se débrouiller seul – tout comme la série Amazon. « À ce stade, le film est le film et une grande partie de l’inspiration pour cette série est de revenir à l’ensemble des histoires originales et de les regarder à travers un nouvel objectif. Cela a déjà changé la vie pour nous et tous les écrivains et acteurs », a expliqué Graham. Jacobson sait qu’il y aura des comparaisons, mais elle considère que le résultat final est positif, « force en nombre »: « Nous n’essayons en aucun cas de reproduire ou de remplacer ce film classique. C’est ici et nous sommes Nous allons certainement être comparés au film mais je suis ravi que les deux puissent exister. Il peut y avoir deux choses à propos de ces femmes… il peut y en avoir 10. «

Avec un pilote dirigé par Jamie Babbit et écrit par Jacobson, A League of their Own d’Amazon Prime est une comédie / drame d’une heure qui raconte les histoires personnelles des femmes entourant la All-American Girls Professional Baseball League. Le spectacle commence avec la formation de la ligue en 1943 et suit les Rockford Peaches saison après saison alors qu’ils luttent pour garder l’équipe en vie à travers des matchs serrés, des blessures, des tournées de bars tard dans la nuit, des réveils sexuels, pas de pleurs et des voyages en voiture. à travers un changement rapide des États-Unis. L’émission examine de plus près la race et la sexualité, en suivant le parcours d’un tout nouvel ensemble de personnages alors qu’ils se frayent un chemin vers le terrain, à la fois dans la Ligue et en dehors.

D’Arcy Carden (Le bon endroit), Gbemisola Ikumelo (Famalam), Kelly McCormack (Killjoys), Priscilla Delgado (Julieta), Chanté Adams (Mauvais cheveux), et Roberta Colindrez (Vida) rejoindre Jacobson sur la série. Melanie Field (Filles de Floride), Molly Ephraim (Perry Mason), et Kate Berlant (The Good Place) devraient se reproduire. A League of their Own est produit par Amazon Studios et Sony Pictures Television, en association avec Field Trip Productions. Graham et Jacobson produisent des exécutifs, aux côtés de Field Trip Hailey Wierengo. Elizabeth Koe est co-productrice exécutive, le réalisateur pilote Jamie Babbit étant également producteur exécutif de l’ouvreur.

