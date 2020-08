La précipitation n’est jamais de bons conseillers et, sinon, dites à Rafa Mora. Le collaborateur et futur journaliste il a subi un accident à l’aéroport d’Ibiza ce mercredi après avoir reçu un appel à la dernière minute pour aller à son travail à «Sálvame», où il est devenu l’un des visages les plus emblématiques des après-midi de Telecinco.

Rafa Mora subit une grave chute dans les escaliers

Kiko Hernández était chargé de rendre l’accident public après découvrez que votre partenaire était traité par des médecins de Mediaset Espagne. Rafa Mora lui-même, principalement pour rassurer sa mère, a expliqué ce qui s’était passé. « Ils m’ont convoqué à la dernière minute et je me suis couché à trois heures à Ibiza. Ils m’ont mis dans l’avion à huit heures trente et je devais être à l’aéroport à sept heures », a-t-il commencé.

Le valencien admet qu ‘ »il était à moitié endormi, portant des tongs, courant avec tout » quand « J’ai dérapé et heurté la balustrade dans les côtes puis la marche« La forte chute dans les escaliers que Rafa Mora a subie à l’aéroport d’Ibiza l’a obligé à prendre place pour tenter de soulager la douleur.

Une minute sans pouvoir respirer

L’impact des démarches du côté du collaborateur de ‘Save me’ n’aurait pas dû être une petite chose, puisqu’il indiquait que il était « une minute presque sans pouvoir respirer ». Enfin, il a pu prendre l’avion et se rendre à Madrid pour remplir ses obligations dans son travail. Après avoir été soigné par les services médicaux, Rafa Mora a insisté sur le fait que sa condition physique était relativement bonne: « Je vais bien, mes muscles sont enflammés car quand on se cogne, tout s’enflamme, mais je vais bien. »En fait, il a promis à Miguel Frigenti de s’entraîner le plus tôt possible.