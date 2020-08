Disney a déclaré que Black Widow ne ferait pas ses débuts sur les plates-formes numériques, mais une récente liste sur Movies Anywhere pourrait faire allusion à un futur début numérique pour le film Marvel.

Plus tôt ce mois-ci, Disney a annoncé que Mulan ferait ses débuts sur Disney + pour 29,99 $.

Les théâtres ont commencé à rouvrir, mais les places sont limitées et on ne sait pas combien de personnes y participeront.

Dans les premiers jours de la pandémie du nouveau coronavirus, Disney était catégorique sur le fait que ses principaux blockbusters ne feraient pas leurs débuts en ligne, même si cela entraînait des retards importants. Black Widow et Mulan devaient sortir en salles d’ici mai, mais une fois qu’il est devenu clair que les théâtres ne pourraient pas commencer à rouvrir de sitôt, Disney a repoussé les deux à l’automne. Avec des dizaines de milliers d’Américains toujours testés positifs au COVID-19 quotidiennement, il commençait à sembler que les deux films manqueraient 2020, mais le 4 août, Disney a annoncé que Mulan ferait ses débuts sur Disney +.

La dernière chose que Disney voulait faire était de rater des week-ends d’ouverture substantiels au box-office, mais le virus a forcé la main de la société, et Mulan sera désormais disponible sur Disney + Premier Access (et certains services VOD) pour 29,99 $ le 10 septembre. Mais, maintenant que la porte a été ouverte, Black Widow va-t-elle faire de même?

« Nous considérons Mulan comme un modèle ponctuel plutôt que d’essayer de dire qu’il existe un nouveau modèle de fenêtrage commercial », a déclaré le PDG de Disney, Bob Chapek, lors d’un récent appel aux résultats (via Deadline), laissant entendre que Black Widow ne recevra pas la même chose. traitement lors de son lancement le 6 novembre (à condition qu’il ne soit plus retardé).

Cela pourrait bien finir par être le cas, mais sans fin en vue à la pandémie et avec la réouverture des théâtres avec des capacités aussi limitées, Disney n’aura peut-être pas d’autre choix que de doubler son modèle commercial «ponctuel» avec Black Widow. Il existe même des preuves que la société envisage de mettre Black Widow en ligne, car MCU Cosmic a repéré une liste pour Black Widow sur la plate-forme de streaming Movies Anywhere cette semaine.

L’apparition de cette liste ne signifie pas nécessairement que Black Widow quittera les salles pour un début numérique, mais MCU Cosmic note que la liste a la même date de sortie le 6 novembre. D’un autre côté, si Black Widow était sorti en salles le 1er mai comme prévu, cela aurait pu être à peu près au moment où la version DVD et VOD aurait été mise à disposition. Quoi qu’il en soit, le succès ou l’échec de Mulan lorsqu’il arrivera à Disney + le mois prochain pourrait être un facteur décisif pour Disney lorsqu’il s’agit de lancer un film Marvel en ligne plutôt que dans les salles.

Considérant que Avengers: Fin de partie a pu récolter près de 3 milliards de dollars au box-office, j’ai le sentiment que de nombreux fans sont prêts à débourser 30 dollars pour regarder Black Widow dans le confort de leur maison.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.