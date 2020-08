Une nouvelle vidéo de l’ensemble de Shang-Chi et la légende des dix anneaux est ici!

Une nouvelle vidéo du tournage de Shang-Chi et la légende des dix anneaux montre l’un des lieux du film.

Le tournage de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux a été suspendu en mars en raison de la pandémie en cours, mais le projet Marvel Studios se prépare à reprendre la production. Ce matin, 7News Sydney a partagé une vidéo du tournage du film très attendu, révélant l’un de ses décors, actuellement en construction.

La vidéo du plateau Shang-Chi de 7News Sydney offre aux fans un aperçu d’un village mystérieux en construction dans l’ouest de Sydney. La vidéo semble montrer le même village que celui présenté sur les photos du plateau de Shang-Chi qui ont fait surface en ligne en juin. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Ce n’est pas l’Asie et ce n’est pas Hollywood; c’est Western Sydney, qui abrite le plus récent ajout de la franchise de films @Marvel. L’hélicoptère 7NEWS a capturé ces scènes aujourd’hui alors que le travail reprenait la construction du décor de la production à venir, Shang-Chi et la légende des dix anneaux. # 7NEWS pic.twitter.com/pvDbMyRHlb – 7NEWS Sydney (@ 7NewsSydney) 2 août 2020

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous excité pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires!

Introduit dans l’édition spéciale Marvel # 15 en décembre 1973, Shang-Chi est un artiste martial qualifié qui a été élevé dans un complexe isolé situé en Chine et formé par son père Fu Manchu, un crimelord chinois et sorcier immortel qui a tenté à plusieurs reprises de conquérir le monde. . Lorsque Shang-Chi a finalement été autorisé à s’aventurer dans le monde extérieur pour faire la demande de son père, il a appris les mauvaises manières de son père et a simulé sa propre mort avant de se lancer dans une mission visant à détruire l’empire criminel de Fu Manchu.

Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario écrit par David Callaham, Shang-Chi et les légendes des dix anneaux stars Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung et Ronny Chieng. Le film devrait actuellement sortir en salles le 7 mai 2021.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour tous les derniers développements concernant Shang-Chi et le reste de l’univers cinématographique Marvel, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu!

Source: 7News Sydney

Michael Bezanidis

Michael est le rédacteur en chef de Heroic Hollywood. Quand il ne joue pas à des jeux vidéo, il écrit généralement sur le cinéma et la télévision.