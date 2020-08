Photo de DeFodi Images via .

Selon le rapport d’Everton et de Tottenham Hotspur, Leon Bailey est « prêt » à quitter Bayer Leverkusen, a déclaré son père adoptif Craig Butler au Jamaica Star.

L’ailier explosif n’est même pas un partant garanti à la Bayer Arena ces jours-ci, tombant derrière Moussa Diaby dans l’ordre hiérarchique de Peter Bosz, mais cela n’a pas empêché les éclaireurs de se rassembler en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Sport1 affirme que Tottenham et Everton ont tous deux regardé Bailey en action lors de la victoire 1-0 de Leverkusen en Ligue Europa contre les Rangers.

L’international jamaïcain n’est sorti du banc que pour jouer les 22 dernières minutes de la nuit et son manque de temps de jeu, associé à la crise financière actuelle du football, signifie que le prix a été considérablement réduit.

Sky affirme qu’une offre de 25 millions de livres sterling pourrait maintenant être le truc.

«Le moment (pour un déménagement) est toujours bon chaque fois qu’il y a une bonne offre. Il (Bailey) est à Leverkusen depuis deux ans et demi. Nous parlerons à Leverkusen et verrons où ils en sont, mais il est temps de regarder ce qui se passe », déclare Butler, qui a travaillé comme agent de Bailey jusqu’à ce qu’il embauche Aidy Ward.

Photo par Ina Fassbender / Piscine via .

«Nous devons parler avec les clubs (intéressés) et voir les forfaits qu’ils proposent. On pèse donc tout, mais il faut regarder ce qui est là, on ne peut pas l’ignorer.

«Nous avons un intérêt et des communications en cours en Italie et en Angleterre. Léon et moi réfléchissons à nos options.

«Leverkusen est ouvert aux bonnes affaires, donc si un déménagement fait de bonnes affaires pour Leverkusen, Leon et moi-même, cela fonctionnera bien pour tout le monde. Donc, si le financement est là et que les conditions sont correctes, il déménagera.

Le désir d’Everton d’avoir un ailier avec un record impressionnant de buts est bien documenté et, selon l’Express, l’équipe de Carlo Ancelotti mène la course pour sa signature.

Bailey n’a peut-être commencé que 12 matchs de Bundesliga la saison dernière, mais, à son époque, il est toujours capable de moments de qualité époustouflante, en particulier dans des situations de balle morte.

Le joueur de 23 ans a produit neuf buts et six passes décisives lors de sa saison décisive 2017/18.

Jörg Schüler / Bongarts / .

