La question de savoir si Donald Trump est mentalement inapte à être président – ou, plus franchement, s’il souffre d’un grave trouble mental – n’est pas à prendre à la légère, mais elle semble parfois vouée à être teintée de comédie. En 2017, lorsque les spéculations sur l’état mental de Trump ont commencé à bouillir, Allen Frances, le psychiatre qui a écrit les critères qui définissent le trouble de la personnalité narcissique, a publié une lettre juste dans le New York Times insistant sur le fait que Trump n’était pas un exemple de ce syndrome. J’ai recherché les critères sur plusieurs sites Web médicaux importants, et devinez quoi? Trump répond à chacun des critères. (Ne me croyez pas sur parole; regardez-la vous-même. Cette lettre à l’éditeur se lisait comme Freud revenant d’entre les morts pour affirmer que le personnage de Woody Allen des années 70 n’était pas, en fait, névrosé.)

Trump est le genre de blowhard vissé qui a inspiré trop d’entre nous à jouer au psychiatre de fauteuil. Nous l’avons mis sur le canapé pendant toute la durée de sa présidence. Ainsi, la plupart, sinon la totalité, des idées présentées par le prochain documentaire «#Unfit: The Psychology of Donald Trump» (il sort le 28 août) seront familières à tout étudiant de TISDS (Trump Is Serously Deranged Syndrome).

Trump, comme l’explique le film de Dan Partland, est un narcissique malin. (Y a-t-il déjà eu un diagnostic DSM qui ressemblait plus à une insulte directe?) Le film détaille les quatre qualités de Trump qui définissent ce syndrome: sa paranoïa (le sentiment que tout journaliste qui lui pose une question difficile, ou tout membre du personnel qui n’embrasse pas sa bague, est là pour l’avoir); son trouble de la personnalité antisociale (le mensonge constant, le manque de remords pour les choses les plus destructrices qu’il fait); le sadisme (les milliers d’attaques vicieuses et d’insultes dans ses tweets); et… eh bien, le narcissisme (ai-je besoin de détailler cela?).

De plus, le film analyse sa propension à créer et à vivre dans sa propre réalité. Il explore son absence d’empathie – qui, bien sûr, est la qualité déterminante du sociopathe. (Ils ne sont pas fous; ils ne se soucient tout simplement pas de vous – ou de qui que ce soit d’autre.) Et cela le compare à Hitler et Mussolini, et aux dirigeants autoritaires de notre temps.

En tant que manchettes, la plupart de ces informations peuvent ressembler à de vieilles nouvelles. Pourtant, «#Unfit» y trouve des nuances perceptives. Rick Reilly, écrivain sportif chevronné et auteur de «Commander in Cheat: How Golf Explains Trump», affirme que Trump est «l’un de nos meilleurs présidents de golf», et pose donc une question: pourquoi Trump aurait-il besoin de tricher au golf? Mais triche il le fait. Selon Reilly, Trump jerry-rigs sa voiturette de golf pour aller deux fois plus vite que les autres, de sorte qu’il puisse, s’il le souhaite, être le premier sur le tee et plus capable de manipuler les résultats. Il plantera sa marque au mauvais endroit, ou niera avoir frappé une balle dans un lac. Il a réclamé des victoires de championnat quand il a perdu, ou là où il était le seul joueur. Et puis il y a ceci: il a essayé de tromper Tiger Woods. Personne ne dit que le bien-être de l’Amérique dépend de la sordidité de Trump sur le vert. Pourtant, le film suggère que si Trump triche au golf, il trichera à n’importe quoi.

Depuis le début, la psychanalyse de Trump a été pleine de controverses, dont une grande partie découle de la règle de Goldwater. En 1964, le magazine Fact a publié une enquête auprès de 1 189 psychiatres disant que Barry Goldwater n’était pas apte à être président. Goldwater a intenté un procès et a gagné, et selon le psychologue John Gartner, il avait raison de gagner. L’article original contenait des informations diagnostiques telles que «Il n’a jamais pardonné à son père d’être juif» et «Il est un meurtrier de masse dans l’âme». En d’autres termes: pure spéculation scandaleuse. Le principe directeur qui en est ressorti était que les psychiatres ne devraient pas proposer de diagnostics de personnalités publiques qu’ils n’ont pas personnellement analysés.

Mais Gartner, dans le documentaire, affirme que la règle de Goldwater n’a jamais été conçue pour être un bâillon. C’était une façon de détourner l’établissement psychiatrique de la spéculation sans fondement. Il existe une directive moins célèbre, connue sous le nom de règle de Tarasoff, qui impose aux psychiatres le devoir d’avertir les personnes appropriées lorsqu’un patient peut présenter un risque de préjudice. L’affaire Tarasoff, à partir de 1969, concernait un patient qui avait dit à un psychiatre qu’il allait tuer sa petite amie. Aucun avertissement ne s’est produit et il est rentré chez lui et a commis cet acte. C’est maintenant une loi dans les 50 États que si un psychiatre est conscient d’un danger potentiel, la confidentialité disparaît.

Gartner affirme que dans le cas de Trump, cela s’applique absolument. «Si nous ne parlions pas», dit Gartner, «ce serait l’immoralité.» Il poursuit en reprenant de manière fascinante la règle de Goldwater – à savoir que les manuels du DSM sont basés sur un comportement observable, dont Trump a fourni une abondance. Il est peut-être le président le plus observé de l’histoire. Mais si un psychiatre menait un entretien personnel avec, disons, un sociopathe, c’est dans sa nature même de vous mentir.

Le film souligne également que certaines maladies mentales ne devraient pas en disqualifier un de la présidence. Abraham Lincoln a souffert de dépression, et la maladie l’a peut-être aidé à gagner la guerre civile. « Il était cuit dans qui il était », dit Gartner, « et donc l’énorme fardeau de la guerre civile était en fait quelque chose qu’il a pu endurer. »

Mais le narcissisme malin est, en un mot, malin. Le film interprète les attaques de Trump contre les médias – ses attaques contre les faits, contre la réalité elle-même – comme une forme de gaslighting, car elles deviennent un moyen de déformer délibérément le sentiment du public de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas. Et Lance Dodes, psychiatre dans le film, explique comment le manque de loyauté de Trump – toutes les personnes qu’il a excitées et licenciées – est le reflet direct de son absence d’empathie. Il n’a aucun lien humain. «Cela passe de« Tu es la plus grande personne »à« Tu es une personne horrible, tu es une personne sans valeur, je vais t’attaquer, je vais te détruire ».»

Au milieu du film de 84 minutes, «#Unfit» prend du recul par rapport à la vie intérieure de Trump, pour ainsi dire, et passe à des sujets tels que s’il est raciste ou non – le mari de Kellyanne Conway, George Conway (qui a refusé un travail dans l’administration), est sur place pour témoigner qu’il a donné à Trump le bénéfice du doute mais a finalement décidé qu’il était effectivement raciste – et à quel point sa volonté politique et sa rhétorique se chevauchent avec celles de Mussolini et Hitler. (Trump avait l’habitude de privilégier les discours d’Hitler en tant que lecture au coucher, et a pris un truc de lui – la répétition de phrases trois fois.) Ces questions, bien sûr, n’ont jamais quitté le centre du débat sur Trump, et vous n’avez pas besoin de jouer psy amateur pour les voir.

Là où le film fait un tour complet, ramenant la vision psychiatrique de Trump à la politique, se rapporte à la question des armes nucléaires. Trump les utiliserait-il jamais? C’est la question la plus effrayante que vous puissiez poser à son sujet, et si la réponse est enracinée dans son état mental, c’est aussi, potentiellement, la plus pure expression de celui-ci. S’il lançait ces armes, cela confirmerait nos pires craintes concernant ses démons.

«#Unfit» n’entre jamais dans ce que j’ai toujours considéré comme l’aspect le plus mentalement malsain de la personnalité de Trump, à savoir: nous savons tous combien de mensonges il a racontés au pouvoir (et pendant des années auparavant), car c’est bien- documenté. Mais à part la raillerie de sa fraude quotidienne, on doit se demander: qu’est-ce que dire que beaucoup de mensonges, au point qu’il peut en croire beaucoup d’entre eux, fait à la tête d’une personne? Dans quelle réalité Donald Trump vit-il? Si nous connaissions la réponse à cela, ils pourraient nommer un nouveau trouble après lui, un trouble sur lequel il serait probablement fier d’avoir son nom.