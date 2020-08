Le thriller «Unhinged», mettant en vedette Russell Crowe, a dominé le box-office britannique et irlandais ce week-end, récoltant 175 263 £ (229 000 $), selon les chiffres finaux publiés par Comscore.

Le film, sorti par Altitude Film Distribution, a été diffusé dans 243 lieux, marquant un retour prudent du public dans les salles, alors que le territoire est en pleine canicule.

«Au cours des derniers mois, nous avons partagé la préoccupation très médiatisée concernant l’état et l’avenir du cinéma et des arts. Bien que cela reste incertain alors que nous apprenons tous à faire face au COVID-19, nous sommes encouragés par le soutien que ‘Unhinged’ a reçu des cinémas et du public lors de son week-end d’ouverture », a déclaré Altitude, qui a publié le mois dernier le thriller de crocodile tueur« Black Water: Abyss »et la comédie Jacki Weaver et Lucy Liu« Stage Mother ». Dans les semaines à venir, le distributeur va sortir « Les Misérables » de Ladj Ly.

«Il est doux-amer d’annoncer un film numéro un au box-office pendant une telle incertitude et de telles difficultés, mais alors que les cinémas continuent de rouvrir avec des mesures de distanciation sociale en place, nous espérons que l’enthousiasme du public pour regarder des films sur grand écran et dans des environnements sûrs contribuera à confiance accrue dans l’expérience cinématographique.

Ailleurs, le maintien de Disney «En avant» a chuté de 4%, gagnant 58 951 £ (77 000 $) sur 239 sites. Le titre a rapporté un total de 5,7 millions de livres sterling (7,4 millions de dollars) depuis son ouverture le 6 mars.

En troisième position, l’animation australienne «100% Wolf» de Vertigo avec 33 130 £ (43 280 $) provenant de 146 sites, et en quatrième position, la réédition «Star Wars: Episode V – L’Empire contre-attaque» avec 31 137 £ (40 673 $) provenant de 157 sites.

Parmi les autres nouveautés, citons le film surnaturel de Vertigo «The Vigil» en cinquième position avec 30 302 £ (39 500 $) sur 97 sites et le drame d’entraînement d’astronaute de Picturehouse Entertainment «Proxima», avec Eva Green, sixième avec 30 051 £ (39 250 $) sur 135 sites.

Un tiers des 919 sites du Royaume-Uni ont maintenant rouvert, et le BFI Southbank devrait rouvrir le 1er septembre. Certains sites Odeon sont ouverts depuis quelques semaines, tandis que Cineworld a ouvert plusieurs salles le 31 juillet. Vue a repoussé sa réouverture la semaine dernière du 31 juillet au 7 août.

Warner Bros.’ «American Pickle», avec Seth Rogen, ouvre le 7 août dans plus de 100 emplacements, tandis que «Perfect 10» de 606 Distribution a une sortie limitée à cette date.

Le principal obstacle que les cinémas doivent affronter à partir du 8 août est que le public doit porter des masques, ce qui pourrait avoir un impact sur la fréquentation. En outre, le temps ensoleillé à travers le Royaume-Uni verra une vague de chaleur se poursuivre tout au long du week-end à venir et dans la semaine suivante.

Le 12 août verra la réédition du 10e anniversaire de «Inception» de Christopher Nolan, en prélude à l’événement principal que le public du monde entier attend tout l’été – «Tenet».

Manori Ravindran a contribué à ce rapport.