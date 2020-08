Après des mois de fermetures de salles de cinéma, le box-office américain s’est ouvert dans la plus grande mesure depuis l’époque pré-pandémique.

Les salles de cinéma en Floride, au Texas, en Géorgie et dans d’autres régions du pays qui ont pu rouvrir en toute sécurité ont accueilli la première grande première théâtrale depuis mars: «Unhinged» de Solstice Studios, un thriller mettant en vedette Russell Crowe. Le film a été diffusé dans 1823 salles en Amérique du Nord, marquant la sortie la plus large depuis le début de la pandémie.

«Unhinged» a empoché plus de 4 millions de dollars ce week-end, un résultat prometteur compte tenu de l’environnement difficile. En temps normal, ce chiffre ne serait pas très intéressant. Cependant, seule une fraction des 6000 cinémas du pays sont actuellement en activité – et les principaux marchés comme New York, la Californie et le New Jersey sont toujours fermés sans date fixée pour la réouverture. Les plus grosses ventes de billets pour «Unhinged» provenaient des ciné-parcs à Los Angeles, San Fransisco et Sacramento, ainsi que des théâtres multi-écrans à Dallas, Houston, Chicago, Atlanta et Orlando. Solstice prévoit d’étendre le film à plus de 2300 cinémas en Amérique du Nord d’ici le week-end prochain.

«Tout bien considéré, c’est une ouverture modérée», a déclaré David A. Gross, qui dirige le cabinet de conseil en cinéma FranchiseRe. Il attribue à Solstice le mérite d’avoir pris une décision audacieuse en étant le premier nouveau film à ouvrir. D’une part, il n’y a pas beaucoup de concurrence parmi les acheteurs de billets. Mais d’un autre côté, les studios et les exploitants doivent encore déterminer dans quelle mesure le public sera impatient de revenir au cinéma.

De leur côté, les cinémas ont pris des mesures rigoureuses et coûteuses pour s’assurer que les clients se sentent en sécurité. Ils gardent de l’espace entre les sièges, limitent le nombre de billets vendus par film et encouragent les gens à acheter des billets en ligne pour réduire les contacts. Ils ont également rendu le désinfectant pour les mains plus facilement disponible et veillé à ce que les théâtres soient nettoyés plus régulièrement. Et les clients devront porter des masques.

Shari Hardison, responsable de la distribution chez Solstice, a déclaré que l’objectif de la société était d’atteindre 30 millions de dollars au box-office d’ici la fin de sa tournée en Amérique du Nord. Après sa performance ce week-end, c’est une référence qui, selon elle, sera facilement réalisable. «Unhinged» a coûté 33 millions de dollars à produire, sans compter les frais de commercialisation ou de distribution.

«Nous avons beaucoup d’escaliers à monter, mais les premiers pas sont encourageants», dit-elle.

Le président et chef de la direction de Solstice, Mark Gill, a répété un mantra que de nombreux acteurs du cinéma recherchent pendant la crise mondiale de la santé: «Lentement et régulièrement gagne la course.»

Compte tenu du peu de salles de cinéma actuellement en activité et du potentiel que le public puisse encore se sentir mal à l’aise à l’intérieur (où le virus se propagerait plus rapidement), les distributeurs de films ne s’attendent pas à ce que leurs films aient des week-ends d’ouverture éclatants. Au lieu de cela, ils comptent sur un film donné pour avoir une plus longue diffusion sur grand écran que ce qu’il pourrait normalement avoir.

«Nous sommes heureux et soulagés de voir les cinéphiles franchir la première étape pour revenir en salles ce week-end», a déclaré Gill. « Comme nous l’avons vu dans le monde entier – et le calendrier de sortie de la version légère du mois à venir le suggère – le film aura une longue durée. »

Ailleurs, «The SpongeBob Movie: Sponge on the Run» a recueilli 550 000 $ de plus auprès de 326 emplacements au Canada, ce qui porte son transport total à 2 millions de dollars. L’aventure animée basée sur le dessin animé Nickelodeon ne joue pas dans les théâtres américains. Il devrait être lancé sur la vidéo à la demande premium l’année prochaine avant d’atterrir sur le service de streaming CBS All Access.

Aux États-Unis, un certain nombre de films indépendants ont continué de peupler les ciné-parcs. Ce week-end, IFC Films a lancé «Tesla», un drame biographique mettant en vedette Ethan Hawke dans le rôle de Nikola Tesla et Kyle McLaughlin dans le rôle de Thomas Edison. Il a généré 42 000 $ à partir de 108 théâtres, soit en moyenne 389 $ par emplacement.

Le thriller de Dave Franco «The Rental», également de l’IFC, a de nouveau obtenu de solides recettes. Le film a amassé 108 000 $ dans 105 cinémas ce week-end, portant son total national à 1,5 million de dollars.

Une autre nouvelle sortie du week-end, le drame pour adolescents «Words on Bathroom Wall», a rapporté 462 050 $ sur 925 écrans. Le film a reçu un «A» CinemaScore de la part du public et détient 82% sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes – deux facteurs que ses soutiens, Roadside Attractions et LD Entertainment, espèrent indiquer un bouche-à-oreille positif.

Le processus de redémarrage de l’industrie de l’exposition a été retardé dans de nombreuses régions du pays alors que le virus continue d’augmenter, mais Warner Bros. s’attend à un déploiement important de l’épopée de science-fiction de Christopher Nolan «Tenet» le 3 septembre. Le week-end précédent , Le thriller de super-héros de Disney et Fox « The New Mutants » débarque dans les théâtres nationaux. Bien que le box-office puisse tarder à atteindre les niveaux d’avant la pandémie, les analystes sont optimistes que le cinéma reviendra.

«Ce week-end est la première étape», a déclaré Gross. «Les prochaines semaines nous en apprendront beaucoup plus. Le processus de reconstruction prendra de neuf à 18 mois. Notre conviction dans le succès à long terme de l’activité théâtrale n’est pas ébranlée. »