Les succès continuent à venir avec les retards répétés des titres de genre à venir, comme Hardsuit Labs et Paradox Interactive ont annoncé que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a de nouveau été retardé, cette fois en 2021. Les équipes ont expliqué le retard dans un message posté sur Twitter, affirmant que leur objectif était de «livrer le meilleur jeu possible», et un «digne successeur du jeu original Bloodlines».

En raison des attentes, cependant, «nous avons pris la décision difficile de prendre plus de temps. Cela signifie que notre objectif de sortir en 2020 n’est plus possible. Le lancement en mouvement est l’un des changements que nous apportons pour garantir la meilleure expérience de joueur possible. »

Aucune nouvelle date de sortie spécifique n’a encore été confirmée pour le jeu, mais étant donné les erreurs commises lorsque le jeu original a été précipité tôt, il est une fois de plus logique que Hardsuit et Paradox prennent cette décision.

Bloodlines 2 est attendu pour PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X.

Aujourd’hui, nous avons une annonce importante concernant la date de sortie de Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN – Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) 11 août 2020