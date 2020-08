Marc Malkin a été nommé rédacteur en chef de la culture et des événements de Variety.

Les nouvelles tâches de Malkin consistent à aider à diriger le contenu éditorial du magazine hebdomadaire, en mettant l’accent sur l’expansion de la couverture du mode de vie et de la culture, ainsi que sur la façon dont la communauté du divertissement réagit à la crise du COVID-19. Il rend compte à Ramin Setoodeh, chef du bureau de Variety à New York.

Malkin continuera à jouer son rôle de rédacteur d’événements et de correspondant principal de Variety sur le tapis rouge. Il est bien connu pour ses noeuds papillon et ses relations faciles avec les acteurs de l’industrie. Il continuera à mener des entretiens approfondis avec des talents et des cadres de premier plan pour toutes les plateformes Variety.

«Marc a redéfini la couverture du tapis rouge, apportant une énergie inégalée à tout événement, que ce soit les Oscars ou le Festival du film de Toronto», a déclaré Setoodeh. «Il est intrépide lorsqu’il s’agit de parler aux stars de la liste A et de briser les histoires de l’industrie qui définissent la marque Variety.»

Malkin a rejoint Variety en 2018 en tant que rédacteur d’événements et de style de vie. Journaliste primé avec plus de deux décennies d’expérience dans les médias audiovisuels, imprimés et numériques, Malkin a été correspondant à l’antenne chez E! Actualités depuis plus d’une décennie. Il était producteur superviseur à «The Insider» à Los Angeles après avoir passé la première moitié de sa carrière sur la côte Est en tant qu’écrivain et éditeur pour le magazine Premiere, le New York Daily News, Us Weekly et le magazine New York. L’année dernière, Malkin a également été rédacteur en chef des prix du film de Variety.

«J’ai adoré chaque minute de mon séjour chez Variety depuis que j’ai franchi ses portes il y a un peu plus de deux ans», a déclaré Malkin. «Alors que le paysage médiatique change continuellement, en particulier en ces temps sans précédent, j’avais hâte de découvrir, développer et aborder de nouvelles façons de couvrir Hollywood sur toutes les plateformes de Variety.»

Malkin est également l’hôte du podcast hebdomadaire Variety et iHeartMedia «The Big Ticket». Au cours des 15 derniers mois, la liste des invités qui a fait la une des journaux comprenait Charlize Theron, Jennifer Lopez, Bong Joon Ho, Robert Pattinson, Miley Cyrus, Sterling K. Brown, Hugh Jackman, Kenya Barris et Sandra Oh.

(Sur la photo: Marc Malkin et Leonardo DiCaprio)