The Variety Steaming Room présentera la Masterclass du Festival du film de Sarajevo 2020 du 17 au 21 août. La série présente des conversations intimes d’une heure avec des cinéastes et des acteurs internationaux primés.

Les conférenciers en vedette incluent Michel Hazanavicius, directeur («The Artist», «The Search») et président du jury SFF 2020; Bérénice Bejo, Acteur, («L’Artiste», «La Recherche»); Michel Franco, écrivain, réalisateur et producteur («Chronic», «Las Hijas de Abril»); Rithy Panh, cinéaste, écrivain et producteur («The Missing Picture», «Graves Without a Name»); et Mads Mikkelsen, acteur («Rogue One: A Star Wars Story», «Dr. Strange»).

La série Masterclass, animée par des journalistes de Variety, se concentrera sur toute l’étendue de la carrière des talents créatifs. Les conversations ont lieu à 17h30 CET / 8h30 PT tous les jours.

La 26e SFF annuelle, qui se déroule du 14 au 21 août, est un festival de premier plan axé sur la réalisation de films en Europe du Sud-Est.

The Variety Streaming Room est dédié à la présentation de conversations virtuelles qui couvrent des projections privées de projets à venir dans le cinéma et la télévision, des questions-réponses exclusives avec des créateurs et des talents et des discussions B2B pertinentes avec des leaders d’opinion de l’industrie.

