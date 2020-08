Cette année, la soirée Power of Young Hollywood de Variety sera remplacée par un programme d’une heure qui sera présenté en première sur Facebook le jeudi 6 août à 18 h HP / 21 h HE. L’émission spéciale mettra en vedette des talents inclus dans le numéro Power of Young Hollywood qui sortira dans les kiosques et Variety.com le mercredi 5 août. Le programme profitera à Rock the Vote et encouragera les fans à s’inscrire pour voter lors des prochaines élections de 2020.

Cette émission spéciale comprend des performances musicales de Chloe x Halle et Gabby Barrett, ainsi que des tables rondes, des questions-réponses des fans et des vidéos exclusives du numéro. Benito Skinner sera l’hôte avec des apparitions spéciales des stars de la couverture de Variety’s Power of Young Hollywood Shira Haas, Maluma et Megan Thee Stallion. Les autres apparitions incluent Elle Fanning, Hailee Steinfeld, Kelsea Ballerini, Michael Cimino, Bebe Rexha, JoJo Siwa, Maitreyi Ramakrishnan, Rickey Thompson, Jalaiah Harmon, Adam RayOkay (Rosa), Bretman Rock, Jerry Harris et le casting d’Outer Banks.

Le spécial sera diffusé sur la page Facebook de Variety et la page Facebook App.