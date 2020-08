ViacomCBS Networks International (VCNI) a nommé Kathryn Richardson en tant que vice-président des affaires commerciales et juridiques pour ses opérations au Royaume-Uni. Elle travaillera dans les bureaux londoniens de la société, sous la direction du vice-président senior, du conseiller général Sebastian Chames et de la nouvelle COO britannique Sarah Rose.

Richardson assurera la supervision stratégique des affaires juridiques et commerciales de VCNI pour le Royaume-Uni, y compris la gestion des risques juridiques et l’exécution de la stratégie commerciale de la société. Elle sera également chargée de garantir la conformité réglementaire de tous les contenus diffusés sur les réseaux britanniques de l’entreprise.

Cette décision est un retour aux sources pour Richardson, qui a commencé sa carrière juridique en interne chez MTV Europe il y a 20 ans. Elle rejoint l’entreprise après son poste actuel de directrice des droits commerciaux et des affaires commerciales pour le juridique, les talents, le numérique et les opérations à la BBC.

« Kathryn a une compréhension fine des processus juridiques de diffusion et une connaissance approfondie de l’espace médiatique, y compris une expérience antérieure avec notre marque emblématique MTV », a déclaré Chames dans un communiqué. «Elle jouera un rôle clé en aidant à développer l’activité au Royaume-Uni dans le respect des réglementations de diffusion à travers sa gamme large et variée de programmes.»

«Je suis ravi de rejoindre la famille ViacomCBS à ce stade de son évolution», a ajouté Richardson. «J’ai eu une expérience incroyable à la BBC, travaillant sur une vaste gamme de genres et de défis, mais je suis prêt à saisir cette nouvelle opportunité et j’ai vraiment hâte de travailler avec de nombreux visages nouveaux et familiers. comme dirigeant une équipe commerciale et juridique aussi respectée. »

FESTIVALS

Cinq projets, exploitant l’IA, le big data, la blockchain et les applications mobiles, se disputeront jusqu’à 600000 dollars de financement au Saint-Sébastien2ème Défi de démarrage Zinemaldia, un concours pour les entreprises naissantes apportant de nouvelles prouesses technologiques au cinéma et à la télévision. Les concurrents comprennent une plate-forme de montage vidéo britannique basée sur l’IA, la Norvège Solution de gestion de la conformité, une plate-forme Web de montage vidéo assistée par IA, et Le cinquième mur, une application mobile d’Allemagne qui transforme le mobile du spectateur en téléphone du protagoniste d’une série ou d’un film.

D’autres prétendants prennent la Catalogne Cinesmart, utilisant le big data pour permettre aux spectateurs d’interagir avec le grand écran via leurs propres appareils portables; et et le Royaume-Uni FilmChain, un service de collecte numérique, exploitant Blockchain, pour les titulaires de droits. Les projets seront présentés le 25 septembre à Saint-Sébastien. Le lauréat de la section est invité à établir des bureaux dans un centre d’innovation des entreprises du Pays basque, obtenant ainsi jusqu’à 500 000 € (590 000 $).

DOCUSERIES

« (Indisposé», Une nouvelle série documentaire de Red Arrow’s Gauche droite qui jette un regard critique sur les modes controversées du bien-être, sera présenté en première sur Netflix dans le monde entier le 12 août.

Avec chacun des six épisodes de la série consacrés à un traitement de tendance controversé, la série promet un examen objectif des pratiques parfois louées, parfois rejetées. Les sujets couverts par la série comprennent l’apithérapie, les huiles essentielles, le lait maternel, le jeûne extrême, l’ayahuasca et le sexe tantrique.

Ken Druckerman, Banks Tarver, Anneka Jones et Erica Sashin de gauche / droite sont les producteurs exécutifs de la série. Parmi les autres crédits de programmation factuels de la société, mentionnons «The New York Times Presents», «The Weekly» et «The Zoo».

UnWell Crédit Netflix: Netflix

FORMATS

ITV Studios ‘ Formats Armoza a opté pour trois formats originaux à la société de production sud-africaine The TVSmiths pour une adaptation locale: «Reines de l’amour, « »Double ou rien » et « Les gars déguisés. »

« Queens of Love » voit une équipe de trois drag queens soutenir un single malheureux, incapable de trouver M. Right par eux-mêmes. Dans chaque épisode, le trio accompagnera leur participant sur une série de dates avec quatre prétendants potentiels. Une fois les dates terminées, ils aideront à décider quel candidat était le mieux adapté.

Développé par Armoza Formats, Studio Flam et NBA Productions, « Double or Nothing » est un jeu télévisé en studio dans lequel des équipes de deux sélectionnent un défi et un challenger qui doit le tenter. Une fois que le challenger a réussi, les partenaires doivent décider s’ils peuvent obtenir un résultat deux fois plus bon. S’ils le font, ils gagnent de l’argent, sinon ils rentrent chez eux les mains vides.

Et «Guys in Disguise», co-développé par Artza Productions, Armoza Formats et Roy Even Tov, est un programme de rencontres dans lequel un single va à un rendez-vous avec deux admirateurs secrets, tous deux déguisés, aboutissant à une décision finale basée sur les qualités de caractère seul.

Formats d’armoza de Queens of Love

COMMISSIONS

Crime du ciel a greenlit une deuxième saison de sa série de vrais crimes « Comment j’ai attrapé le tueur« De la tenue britannique Médias de gravure sur bois, dont la livraison est prévue pour octobre.

Narré par Rav Wilding et produit par Koulla Anastasi et Matthew Gordon, la saison 2 est déjà en production. Poursuivant la formule qui a conduit au succès de la saison 1, la série explorera les cas d’homicide difficiles en utilisant les témoignages de première main des détectives qui les ont travaillés.

Le directeur de la stratégie de programme de Sky Jamie Morris et la contrôleur de planification Emily-Jayne Wilde ont commandé la saison 2 pour le diffuseur. Pendant ce temps, Woodcut Media a également annoncé la nouvelle saison à True Crime Network et A + E Networks Italy pour la chaîne Crime + Investigation.

SPÉCIALES HISTOIRE

Crédit de la bataille d’Angleterre: Sky

BBC One diffusera deux émissions spéciales produites par BBC Studios Events le samedi 15 août pour commémorer le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et honorer ceux qui ont servi dans le théâtre oriental de la guerre.

« VJ Jour 75: La nation se souvient»Sera diffusé en direct depuis le National Memorial Arboretum dans le Staffordshire où une commémoration commémorative aura lieu. Sophie Raworth sera en studio avec des invités qui discuteront de l’importance de l’anniversaire, y compris des vétérans du conflit. Sur place, Dan Snow s’entretiendra avec les participants à la commémoration et Fergal Keane commentera l’événement.

Suite au service, la BBC diffusera « VJ Day 75: L’hommage de la nation»De Horse Guards Parade à Londres avec un hommage spécial du prince William. Narré par Joanna Lumley, il tracera la campagne qui a mené à la fin de la guerre et présentera des reconstitutions de moments cruciaux et de certaines des figures les plus reconnaissables et les plus influentes de la guerre.

Ciel organisera sa propre soirée de programmation spéciale sur la Seconde Guerre mondiale le lundi 14 septembre pour commémorer le 80e anniversaire de la Bataille d’Angleterre.

Diffusée à la veille du jour de la bataille d’Angleterre, la chaîne consacrera un bloc de trois heures à des documentaires examinant le conflit aérien entre la Royal Air Force britannique et ses alliés, et la Luftwaffe allemande.

La soirée commencera par « Bataille d’Angleterre 80: Alliés en guerre», Un documentaire produit par Nik Coleman TV qui couvre les mois de juin et juillet 1940, lorsque la Grande-Bretagne et ses alliés lancent une contre-attaque aérienne contre la Luftwaffe tant vantée.

« Bataille d’Angleterre: la course au radar»Jouera immédiatement après et révélera l’histoire du développement du réseau radar côtier britannique, crucial pour détecter les avancées de la Luftwaffe. Et pour finir la soirée, « Bataille d’Angleterre»Est le premier d’une série en trois parties couvrant l’histoire du conflit, mettant l’accent sur les personnages clés impliqués. Les parties 2 et 3 seront diffusées les lundis suivants.