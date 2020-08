Après avoir exploré son côté rock avec son groupe 93PUNX et sorti leur album éponyme en août dernier, Vic Mensa a consacré une grande partie de son temps aux efforts d’activisme. Le natif de Chicago a régulièrement travaillé au sein de la communauté de sa ville natale pour aider les jeunes à détourner leur attention de la vie de la rue et à des activités qui sont non seulement plus productives, mais qui contribuent à un avenir prospère. Vic Mensa n’a pas non plus de problème à exprimer ses préoccupations concernant les écueils politiques et sociaux de notre pays, et il a placé toutes ces pensées, et plus encore, dans sa dernière version, V Tape.

Le projet de sept pistes contient des fonctionnalités de collègues artistes SAINt JHN, BJ The Chicago Kid, Snoh ​​Aalegra, Eryn Allen Kane et Peter Cottontale. Roc Nation décrit V Tape comme « une collection de sorties qui explore les pensées intérieures et les actions extérieures » de Mensa, et c’est un disque qui va certainement toucher une corde sensible. Écoutez V Tape de Vic Mensa et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. VENDETTA

2. MACHIAVELLI avec Eryn Allen Kane

3. saleté sur mon nom

4. XGAMES avec Snoh ​​Aalegra

5. BETHLEHEM / SC FREESTYLE

6. 2HONNÊTE pi. SAINt JHN

7. REBIRTH ft. BJ The Chicago Kid et Peter Cottontale