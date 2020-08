Mexico,- Raúl Jiménez a échoué sur onze étapes et Wolverhampton a été éliminé de la Ligue Europa. Séville avec un score de Lucas Ocampos, à la fin du match, accède à la demi-finale de la seconde moitié de gloire.

Les Wolves n’ont pas pu profiter du maximum d’opportunités dans le football, et juste à la minute 5 ′, à l’aube du match, ils ont échoué le plus clairement. Dans les bottes de Raúl Jiménez, un tir a été manqué au point de penalty et Wolverhampton a été éliminé.

Malgré un départ incertain, Séville a redressé la voie et a dominé le match, non seulement en position de balle, mais avec les opportunités les plus claires.

Le but gagnant est venu dans la minute (87 ′), avec une tête de l’Argentin Lucas Ocampos mettant les dernières cartes.

Avec ce résultat, les Wolves n’auront pas de saison européenne l’année prochaine, puisqu’ils ont été éliminés, et n’ont pas atteint une place en Premier League.

Séville est le roi de la Ligue Europa, le meilleur vainqueur du tournoi, avec cinq coupes dans son histoire.

Après l’élimination des compétitions de l’UEFA, l’attaquant mexicain aurait pu vivre son dernier match en tant que footballeur pour les Wolves.

44 touchés avec les loups

30 en Premier League 10 en Europa League 4 en FA Cup

Raúl Jiménez a raté son premier penalty aux couleurs des Wolves et cela lui a coûté le rêve européen. Le Mexicain a eu une séquence de 21 touchés en onze étapes.

Pénalités manquées par Raúl Jiménez en matchs officiels:

07.09.2018: amical contre l’Uruguay 29.06.2019: lors du match de la Gold Cup contre le Costa Rica 08.11.2020: Wolves-Sevilla

Séville affrontera Manchester United en demi-finale dimanche prochain.

