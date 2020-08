Victoria Beckham nous rappelle que les meilleurs looks d’été sont obtenus avec des bas de garde-robe

Nous savons que les vêtements de placard au sol Ils sont importants au quotidien, mais ce n’est que lorsque Victoria Beckham nous a montré son dernier style que nous ne l’avons plus pris en compte. Loin d’être ennuyeux, fatigant ou passant inaperçu, ce style nous montre que parfois les choses les plus simples peuvent être parfaites. Avec une chemise bleu ciel et short blanc, le designer a une fois de plus montré que la classe et l’élégance en font partie.

Moins c’est plus (littéralement)

Imiter leur style ne coûte pas beaucoup de temps ou d’argent, et leurs vêtements peuvent être trouvés dans n’importe quel placard / magasin à bas prix. La chemise bleu ciel et le short blanc sont des vêtements qui nous accompagnent depuis des décennies, et la large ceinture en cuir marron apporte de l’harmonie au look final. En fin de compte, ce trio d’As gagne en force et en puissance si on les mélange.

Le choix des chaussures prend plus d’importance que la normale, et c’est cela qui dictera le style final: chaussures de sport, sandales à talons hauts, mules, chaussures plates … Ce look est si polyvalent qu’il accepte toutes sortes de propositions.

Photos | Instagram @victoriabeckham

