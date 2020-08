Vidéo Au revoir Juan de Dios Pantoja! Kimberly Loaiza reçoit la bague | Instagram

Tout le monde a eu son attention il y a quelques jours lors des retrouvailles en personne de Danna Paola et Sebastián Yatra, mais ce que personne ne s’attendait à ce que quelques jours plus tard, la chanteuse se lie avec la youtubeuse Kimberly Loaiza.

Les fans étaient juste heureux de voir la belle mignonne plus âgée et Juan de Dios Pantoja voyager avec sa fille Kima à Miami et vient maintenant une surprise pas très agréable pour beaucoup, le youtubeur a reçu une bague de fiançailles de quelqu’un d’autre.

C’était à travers une vidéo sur le Tiktok du célèbre Kimberly loaiza il est apparu qu’elle et la Colombienne étaient ensemble et même plus que cela, parce que Sebastian Yatra Il a osé lui offrir une fleur, qui était accompagnée d’un compliment.

Cela peut vous intéresser: Preuve que Sebastián Yatra manque Tini Stoessel, surprenez Danna Paola

Mais à la surprise de beaucoup, ce n’est pas l’interprète de Runnaways ou celui d’Error qui a donné une bague de fiançailles à la plus grande mignonne.

Apparemment, Kim a décidé de mettre les hommes de côté, après ce qu’il a souffert à côté de Pantoja, depuis qu’il a reçu une bague, mais d’une femme!

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

À la surprise de beaucoup, l’interprète de Moi perdiste s’amusait avec deux amis célèbres, Lele Pons et Nicole García, lorsqu’elle a reçu la promesse de l’amour éternel.

Dans une vidéo de la célèbre application, il y avait des preuves que la belle Nicole s’est agenouillée devant Kim et a mis une bague au doigt de la manière la plus romantique; elle le reçut avec un grand bonheur.

C’était de vraies nouvelles quand Juan de Dios Pantoja Il a demandé à la mère de sa fille Kima de se marier, où même les surprises ne se sont pas arrêtées puisqu’il y avait deux bagues de fiançailles que le célèbre a reçues de la chanteuse.

L’histoire d’amour était très romantique et tout semblait indiquer que très bientôt ils seraient à nouveau mari et femme, jusqu’à ce que Lizbeth Rodríguez déchaîne la scène Juan de Dios Pantoja sur les réseaux sociaux.

La relation entre Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja a toujours été en conflit pour être des personnalités publiques. Les deux ont atteint la célébrité avec leurs vidéos dans lesquelles ils ont passé du temps avec « leur ex », c’est-à-dire les deux.

Lisez aussi: Kimberly Loaiza et Sebastián Yatra sont surpris ensemble à Tik tok

Le nombre de ses abonnés a commencé à augmenter à huit chiffres, mais nombreux sont ceux qui ont assuré que tout était une imposture et qu’ils étaient en fait des petits amis, tout en agissant comme non, pour attirer l’attention de tout le monde et devenir célèbre sur YouTube.

Quelque temps plus tard, ces rumeurs sont devenues plus fortes, quand une vidéo de son processus d1vorcio a été révélée par Kenia Os et une vidéo de son mariage civil a été divulguée.

Tous deux ont réalisé une vidéo dans laquelle ils ont expliqué leur situation. Juan a raconté son histoire d’amour et comment ils ont été forcés par les circonstances de se marier alors qu’ils étaient très jeunes.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Pantoja a même révélé qu’il avait eu « r0b @ do » avec Kim et c’est après cela que son père lui a dit que s’il voulait continuer sa fréquentation et pouvoir sortir seul, ils devraient se marier; pour ainsi dire des célèbres, ils se sont mariés pour pouvoir être petits amis.

Les choses se sont compliquées quelque temps plus tard et le couple a fini par divorcer, il semblait que Jukilop finirait là; bien qu’en bons termes.

L’énorme surprise est venue quand Kimberly loaiza a révélé qu’elle était enceinte, le couple était de nouveau ensemble et attendait ce qui serait leur premier-né, la belle Kima.

Actuellement, Kimberly, Juan et Kima rencontre des amis à Miami; Bien qu’il n’ait pas été confirmé ou nié qu’ils ont à nouveau une relation amoureuse.