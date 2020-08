HISTOIRES CONNEXES

La Convention nationale démocrate de 2020 prend fin jeudi, après que l’ancien vice-président Joe Biden ait officiellement accepté la nomination démocrate à la présidence des États-Unis.

Biden prononcera également un discours «sur sa vision d’unir l’Amérique, pour nous sortir du chaos et de la crise constants», selon la DNC. Son discours intervient un jour après que le sénateur Kamala Harris a été officiellement nommé veep.

L’événement virtuel de jeudi comprendra des discours du sénateur Cory Booker du New Jersey; Gov. Gavin Newsom de Californie; Le maire Keisha Lance Bottoms d’Atlanta; l’ancien maire Pete Buttigieg de South Bend, Indiana; Le sénateur Tammy Baldwin du Wisconsin; Le sénateur Tammy Duckworth de l’Illinois; Le sénateur Chris Coons du Delaware; l’homme d’affaires Andrew Yang; et les membres de la famille Biden.

Night 4 comprendra également une performance de The Chicks et une apparition de Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld, Veep), lauréate de 11 Emmy Awards, qui était auparavant apparue face à Biden dans un croquis mémorable du dîner des correspondants de la Maison Blanche (regardez-le ici). Les festivités commencent à 21 h HE.

En plus de la diffusion en direct ci-dessus, les réseaux de diffusion et d’information par câble suivants offriront une couverture à la minute (toutes les heures sont de l’Est):

MSNBC (commence à 19 h) | Après The ReidOut With Joy Reid (à 19 h) et All In With Chris Hayes (à 20 h), Rachel Maddow, Reid et Nicolle Wallace assument les fonctions de présentateur (à 21 h). Brian Williams prend le relais à 23 heures, suivi d’Ari Melber à 1 heure du matin.

. (commence à 20 h) | Wolf Blitzer, Jake Tapper, Anderson Cooper, Dana Bash et John King jettent l’ancre jusqu’à minuit, avant que Chris Cuomo et Don Lemon ne prennent le relais jusqu’à 2 heures du matin. Les commentateurs incluent Jennifer Granholm, Scott Jennings, Van Jones et Andrew Yang.

PBS (commence à 20 h) | Judy Woodruff ancres.

abc (commence à 22 h) | Ancres George Stephanopoulos. Il sera accompagné de David Muir et Linsey Davis. Les contributeurs incluent Mary Bruce, Chris Christie, Matthew Dowd, Sara Fagen, Rahm Emanuel, Heidi Heitkamp, ​​Jonathan Karl, Tom Llamas, Terry Moran, Alex Perez, Byron Pitts, Martha Raddatz, Leah Wright Rigueur, Rachel Scott, Nate Silver, Yvette Simpson Pierre Thomas et Cecilia Vega. (Le réseau de diffusion en continu ABC News commence sa couverture à 19 heures.)

CBS (commence à 22 h) | Norah O’Donnell ancre. Elle sera accompagnée de John Dickerson et des contributeurs María Elena Salinas, Leslie Sanchez et Jamal Simmons. Parmi les analystes en vedette figurent Valerie Jarrett, Robby Mook, Joel Payne, Reince Priebus, Terry Sullivan et le directeur des élections et des sondages de CBS News Anthony Salvanto. (Le réseau de diffusion CBSN commence la couverture à 17 h.)

Fox News (commence à 22 h) | Bret Baier et Martha MacCallum ancre. Ils seront rejoints par Chris Wallace, Brit Hume, Dana Perino et Juan Williams. Les analystes en vedette incluent Donna Brazile, Katie Pavlich et Karl Rove. L’Ingraham Angle suivra à 23 h, avant FOX News @ Night With Shannon Bream à minuit.

NBC (commence à 22 h) | Lester Holt et Savannah Guthrie ancrent. Ils seront rejoints par Chuck Todd et Andrea Mitchell. (Le réseau de diffusion en continu NBC News Now commence sa couverture à 20 heures.)