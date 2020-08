Vidéo Kimberly Loaiza pourrait avoir un nouvel amour et n’est pas Juan de Dios Pantoja | Instagram

À ce jour seulement il y a des rumeurs Concernant le retour de l’ancien couple formé par Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, une vidéo circule récemment où La plus grande gentillesse est avec un autre homme qui n’est pas votre ex.

C’était du mois de avril environ que le couple a commencé à avoir des problèmes en raison d’une certaine controverse dans laquelle l’interprète de « Erreur ».

Il y a deux jours, Kimberly a partagé une vidéo sur son compte officiel de TIC Tac dans lequel elle danse la bachata avec un autre homme.

Cela peut vous intéresser: Kimberly Loaiza se plaint de sa fille Kima sur Twitter

Il est très normal que ce type de musique soit dansé de manière audacieuse, c’est ce qui caractérise le plus ce type de chansons, donc vous pouvez apprécier Kimberly bouger ses hanches plus nettement, comme le font certains mouvements extrêmement audacieux, pendant que le chevalier la guide car il fait de même.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Quand vous faites les choses avec le cœur, elles viennent bien ❤️ – Kimberly Loaiza (@KimberlyLoaiza_)

13 août 2020

Plusieurs de ses abonnés ont déclaré qu’ils préféreraient que la vidéo danse avec Jean de Dieu, peut-être que certains d’entre eux sont partis avec l’idée que c’est lui qui a dansé Eh bien, cette personne portait un masque, mais quand ils ont prêté attention à lui, ils se sont rendu compte qu’il n’était pas son ancien partenaire.

«J’aurais aimé que Juanito danse avec elle», a commenté un récit qui porte le nom de JUKILOP.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Se pourrait-il que cette personne soit quelque chose de plus que Kimberly? Il convient de noter que ce n’est pas la première vidéo dans laquelle apparaît le jeune homme qui n’a pas été tagué, mais de ce que l’on peut voir loin d’être un nouveau romando amoureux, il est un très bon ami de l’interprète de « Ne sois pas jaloux ».

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

« Tu me manques (Version Bachata) – Xtreme » C’est la chanson que les deux dansent, apparemment ils sont à l’aéroport d’après ce que l’on peut voir en arrière-plan de sa vidéo, qui a déjà un million de likes et plus de onze mille commentaires.

Lire aussi: Kimberly Loaiza et les 6 conseils de maquillage waterproof