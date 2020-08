CS Plays: Ghost of Tsushima Walkthrough Video

Sucker Punch’s Fantôme de Tsushima rochers. Le combat est tueur, les visuels sont incroyables et le scénario contient en fait un coup d’émotion. Au cas où vous auriez besoin d’une preuve supplémentaire que ce jeu est un jeu incontournable pour les amateurs de jeux vidéo, voici une vidéo rapide montrant l’une des grandes batailles du jeu. Vérifiez Fantôme de Tsushima vidéo pas à pas dans le lecteur ci-dessous! Cliquez ici pour lire notre revue complète du jeu!

La scène en question survient à mi-chemin du jeu lorsqu’une armée de Mongols attaque une forteresse et force Jin, le fantôme titulaire de Tsushima, à prendre les choses en main. La séquence montre les différentes formes de combat à la disposition du joueur, les visuels luxuriants de ce monde incroyable et l’un des nombreux duels auxquels les joueurs se livrent tout au long de la campagne. C’est une explosion absolue!

Comme toujours, concentrez-vous davantage sur la conception du jeu lui-même et pas tellement sur mon gameplay de mauvaise qualité. Il y a beaucoup d’interrupteurs et de trucs.

