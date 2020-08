Video Suzy Cortez en bikini mouille son corps et le remplit de sable sur la plage | Instagram

L’incroyable mannequin brésilienne Suzy Cortez a laissé ses millions d’adeptes fascinés par sa dernière vidéo partagé sur son compte Instagram officiel où mouille ton corps et montre ses meilleurs angles.

Comme d’habitude, Suzy Cortez partage du matériel exclusif pour adultes et publie de petits aperçus à ses followers sur les réseaux sociaux de ce qui se trouve sur sa page OnlyFans.

Grâce à son compte Instagram officiel, la Brésilienne a partagé une vidéo avec laquelle elle est tombée amoureuse de ses millions d’adeptes où elle lui a montré une incroyable beauté de la plage montrant ses meilleures poses et remplissant son corps sculptural de sable.

Dans cette vidéo, la mannequin invite ses followers à rejoindre sa plateforme de Seulement les fans et profitez de son contenu exclusif, car si vous aimez ce que vous voyez sur Instagram, c’est certainement peu par rapport à ce que vous trouverez sur sa page.

APERÇU Pour avoir le PACKAGE COMPLET INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT », a-t-il écrit dans le message.

Nul doute que la belle Suzy Cortez a causé d’énormes agitation sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo candide sur son compte Instagram officiel.

Comme prévu, la vidéo a rapidement attiré l’attention des utilisateurs et quelques heures après avoir été partagée sur Instagram, elle a jusqu’à présent plus que 45 mille vues et des centaines de commentaires de ses abonnés.

BEAU « , » Belle maman « , » Hummmmmmm délice « , » Bonjour Suzy tu es très belle « , » Mon bel amour « , » Très belle « , étaient quelques-uns des commentaires.

Suzy Cortez a confirmé à plusieurs reprises pourquoi elle avait remporté le titre Miss bumbum, un titre qu’il a obtenu deux fois.

De plus, à 30 ans, il a été placé comme l’un des plus attrayant modèles sur les réseaux sociaux, car ils partagent chaque jour du contenu cand3nt et de niveau supérieur.

À plusieurs reprises, la fille de fitness a défié le la censure du réseau social en en montrant trop dans ses photographies, en montrant qu’il n’a peur de rien ou d’un éventuel blocage par le réseau social.