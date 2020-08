Groupe australien de studios, de cinémas et de parcs à thème, Village Roadshow Limited est sur le point d’accepter une offre publique d’achat de la société financière BGH. Il a également déclaré avoir levé une bouée de sauvetage financière à court terme supplémentaire de 50,4 millions de dollars (70 millions de dollars australiens).

Le prix final de l’offre BGH dépend de plusieurs jalons post-coronavirus et indique une évaluation implicite de l’entreprise pouvant atteindre 545 millions de dollars (758 millions de dollars australiens).

VRL possède l’un des plus grands circuits cinématographiques d’Australie, la société de distribution de films Roadshow Pictures et les studios Village Roadshow à Gold Coast dans le Queensland. Elle détient également 31% de la société de vente et de production FilmNation, basée à New York, et 20% de Village Roadshow Entertainment Group (VREG), une société de développement et de production de contenu basée aux États-Unis.

Le groupe coté à la Bourse australienne a été secoué l’an dernier par des désaccords entre sa famille et ses dirigeants, et a reçu des offres de rachat en décembre et janvier. L’une des raisons pour lesquelles il a fallu si longtemps pour conclure l’accord est l’impact écrasant du coronavirus sur les entreprises de VRL.

L’offre de janvier de BGH était d’acheter VRL à 4 dollars australiens par action. L’offre que les principaux actionnaires sont désormais prêts à accepter est de 2,20 dollars australiens par action.

BGH dit qu’il augmentera l’offre si les parcs à thème Warner Bros. Movie World et Sea World sont ouverts au public pendant une période de 5 jours consécutifs avant la date de clôture de la transaction; une augmentation supplémentaire si 75% de ses cinémas sont ouverts pendant cinq jours; et un coup de pied final si les frontières interétatiques entre le Queensland, Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud ont été rouvertes d’ici la seconde quinzaine d’octobre.

À l’heure actuelle, les parcs à thème du Queensland sont ouverts, mais fonctionnent à une capacité limitée, et les frontières sont fermées. Les cinémas en Australie ont rouvert leurs portes, bien qu’avec des contraintes de capacité obligatoires, mais ceux de la deuxième plus grande ville du pays, Melbourne, ont été contraints de fermer dans le cadre de la dernière réponse à l’épidémie de virus.

L’injection de financement à court terme proviendrait d’une combinaison de prêteurs existants et de la Queensland Treasury Corporation. La majeure partie doit être remboursée dans les 12 mois.

Un groupe d’actionnaires de base, appelé VRC, affirme qu’il acceptera des espèces pour une partie importante de ses actions, mais qu’il restera également «d’actionnaires importants et engagés dans l’entreprise privatisée». La société d’investissement américaine Mittleman Brothers, qui détient une participation de 8,5%, avait auparavant qualifié une offre de 2,40 dollars australiens de «honteuse».

VRC dit que Clark Kirby restera PDG de VRL, avec Robert Kirby comme président exécutif et Graham Burke comme coprésident.