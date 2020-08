Virgin Galactic a annoncé un avion supersonique qui sera capable de franchir le mur du son et de voyager de New York à Londres en un temps surprenant de seulement 90 minutes. L’avion sera construit en collaboration avec Rolls Royce, le fabricant des turbines Concorde, le seul avion supersonique commercial.

L’avion a le grand avantage d’offrir des voyages transatlantiques en quelques heures. Bien sûr, cela s’accompagne de la nécessité de réduire les autres fonctions par rapport aux avions traditionnels. Selon Virgin Galactic, son avion supersonique il n’aura la capacité de transporter qu’entre 9 et 12 passagers.

Cela aura bien sûr un impact sur le prix du billet, puisque seuls quelques-uns peuvent se permettre d’avoir cette option à l’ordre du jour.

Le vaisseau spatial s’élèvera jusqu’à 18,3 kilomètres au-dessus du sol, presque deux fois plus qu’un avion traditionnel. La cause: à des altitudes plus élevées, le frottement causé par le vent est moindre, vous pouvez donc vous déplacer plus rapidement. De plus, il atteindra une vitesse maximale de 3700 kilomètres par heure, soit plus ou moins trois fois la vitesse du son.

Virgin Galactic a déclaré que la technologie développée pour cet avion pourrait être utile à l’avenir pour la création d’autres aéronefs capables de franchir le mur du son.